Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

Это заявление российский сенатор назвал "из невиданного", отметив, что еще никогда не было такого, чтобы Соединенные Штаты угрожали ударами союзнику по НАТО. "Похоже на риторику", - написал Пушков в Twitter.

Он также сообщил, что слушал в Стамбуле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глав турецких МИД и минобороны. "Вряд ли их удастся устрашить", - заключил сенатор.

Напомним, в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что США в случае необходимости готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с ее операцией на севере Сирии. Однако он не уточнил, какие именно шаги Анкары могут вынудить Вашингтон так поступить.