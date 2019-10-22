Во вторник президенты России и Турции больше шести часов обсуждали ситуацию на севере Сирии. По итогам переговоров стороны подписали совместный меморандум из 10 пунктов, который начнет действовать в среду в полдень. Владимир Путин назвал достигнутые договоренности судьбоносными, они "позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи - это уже восьмая встреча лидеров в этом году. Фото: Константин Завражин

Принципиальная позиция - Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, стабилизация ситуации в этой стране возможна только при сохранении ее территориальной целостности.

Переговоры продлились свыше шести часов, причем большую часть времени лидеры беседовали тет-а-тет. Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Сочи обсудить развитие событий в Сирии, в том числе на северо-востоке страны, в Заевфратье. В Россию его пригласил Владимир Путин после недавнего телефонного разговора. Эрдоган подробно разъяснил цели и задачи турецкой военной операции вдоль границы с Сирией под названием "Источник мира" - ликвидация террористов и обеспечения возвращения беженцев. А по окончании переговоров выяснилось, что операция завершена.

Действия и обязательства в рамках меморандума обеспечивают прекращение кровопролития

Разговор был деловым и откровенным, рассказал журналистам Путин. Удалось выйти на судьбоносные решения, чтобы разрешить острую ситуацию на сирийско-турецкой границе. О них сразу после выступлений глав государств журналистам рассказали главы МИД, зачитав на двух языках утвержденный лидерами меморандум.

Но прежде перед журналистами выступили главы государств. "Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность. Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в этом районе", - заявил Путин. Эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время искусственно подогревались со стороны, добавил он.

"Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Прим. "РГ"), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу", - подчеркнул президент РФ.

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", - сообщил Путин. "Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись", - продолжил российский лидер.

"Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", - заверил, в свою очередь, Эрдоган. Кроме того, Путин подчеркнул, что нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и проживающими на северо-востоке страны курдами.

Президенты также обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сирийцы при содействии ООН будут вести в рамках Конституционного комитета. "Исходим из того, что ситуация "на земле" не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе 29-30 октября в Женеве", - сказал Путин. О необходимости скорейшего начала работы комитета заявил и Эрдоган.

"Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину", - заверил Путин. Это позволит облегчить бремя стран, согласившихся принять сирийцев, и прежде всего Турции. Российский лидер призвал международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам, без дискриминации.

В подписанном главами государств меморандуме из 10 пунктов, который зачитали главы МИД, лидеры подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии и обеспечению национальной безопасности Турции, а также решимость бороться с терроризмом и противостоять сепаратизму в Сирии.

Стороны подчеркнули важное значение Аданского соглашения. Россия будет способствовать его осуществлению в современных условиях. Напомним, что документ был подписан свыше двадцати лет назад в городе Адана на юге Турции между Анкарой и Дамаском. Согласно ему, в частности, Сирия прекращает оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана.

Лидеры договорились, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12.00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира". Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября. С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Лидеры обговорили и вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе использование рубля и лиры во взаимной торговле и расширение приема российских карт "Мир" на территории Турции. Обсудили крупные проекты. Путин отметил, что углубляется военно-техническое сотрудничество. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что продолжается работа по С-400.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава минобороны Сергей Шойгу объяснили журналистам суть договоренностей и ответили на вопросы, а их после таких заявлений было много.

Действия и обязательства в рамках меморандума обеспечивают прекращение кровопролития, "прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире, и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу, - заявил Лавров. - Это вещь, о которой мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей протяженностью границы".

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, еще раз подтвердил Лавров, отвечая на вопросы. "Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемый КОС", - добавил он. Реализация меморандума не позволит вести в Сирии "сепаратистские игры" и сильно повредит этим планам, также заявил министр. "В итоге мы будем добиваться их сведения на нет", - сказал он.

"Мы особо не озираемся на США и их позицию. Во-первых, эта позиция достаточно изменчива и противоречива, а во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно, об этом хорошо известно, - подчеркнул Лавров. - И надеюсь, что те ростки понимания среди некоторых членов этой коалиции о необходимости менять эту политику и взаимодействовать с правительством Сирии будут пробивать себе дорогу".

"Главная задача сегодня была выйти из кризисной ситуации, остановить боевые действия... негативное развитие ситуации в целом", - заявил Шойгу. "Потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным, чтобы нам не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более что патрулирование будет совместным", - сказал он.

Министр обороны отметил сложность вопросов с возвращением террористов из Сирии в их родные страны. Эта тема "выходит далеко за рамки простого заявления в "Твиттере" - "поезжайте и забирайте", - заявил он. Ведь возникает множество вопросов, не отрегулированных международным правом. "Здесь, конечно, надо будет или создавать какие-то отдельные органы, или этим вплотную заниматься структурам ООН", - считает Шойгу.

Эксперты назвали российско-турецкие договоренности реальным прорывом. "Переговоры долгие, но конструктивные. Достигнуты принципиально важные договоренности. Они позволят избежать столкновений между турецкими вооруженными силами с сирийскими и с представителями ВС РФ, чего мы как раз опасались", - заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ключевой момент - территориальная целостность Сирии - сомнению не подлежит.

Документ

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган согласились со следующим:

1. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

2. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

3. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

4. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

6. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.

7. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

8. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.