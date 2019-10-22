Путин начал переговоры с Эрдоганом в Сочи

В Сочи стартовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.

"Ситуация в регионе (Сирии - прим. "РГ") очень острая, мы это все видим, понимаем это", - начал встречу Владимир Путин.

"И думаю, что наша встреча сегодняшняя, наши консультации, очень востребованы", - оценил президент РФ.

Российский лидер выразил надежду, что уровень российско-турецких отношений, достигнутый за последнее время, "сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые сложились в регионе, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы, в интересах как Турции, так и России, в интересах всех стран региона".

Дальше переговоры продолжились в закрытом от СМИ режиме, но по окончании международных консультаций лидеры выйдут к журналистам и ответят на их вопросы.