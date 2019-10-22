В среду на авиабазу "Ватерклуф" в предместье столицы Южно-Африканской Республики приземлятся два российских стратегических ракетоносца Ту-160. В небе над Преторией их встретит почетный эскорт из истребителей Gripen и Hawk местных ВВС.

Ракетоносец Ту-160 может без дозаправки пролететь 12 300 километров. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Накануне в африканскую страну прилетели военно-транспортные Ан-124 "Руслан" и Ил-62. Они доставили в ЮАР инженерно-технический персонал, а также аппаратуру для обслуживания ракетоносцев в дальней командировке.

По данным из открытых источников, "шестьдесят второй" стартовал с базы Дальней авиации Энгельс в Саратовской области. Его маршрут на юг Африки проходил через воздушное пространство семи стран - Турции, Египта, Судана, Эфиопии, Кении, Танзании и Зимбабве. Экипаж "Руслана" повторил часть этого маршрута.

Однако в ЮАР Ан-124 шел не с российской территории, а с нашей авиабазы в сирийском Хмеймиме.

В сообщении Национальных сил обороны Южно-Африканской Республики говорится, что российская авиагруппа посещает ЮАР в рамках соглашения между минобороны двух стран от 14 июня 1995 года. Там напомнили, что Москва и Претория имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений в феврале 1992-го.

В Минобороны России корреспонденту "РГ" во вторник подтвердили информацию о перелете в ЮАР двух наших ракетоносцев Ту-160. И так объяснили цель этой миссии: она будет способствовать "развитию двустороннего военного сотрудничества и отработке взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР". Кроме того, в Москве считают: Тувизит положительно скажется на повышении боевой выучки летного состава двух стран. То есть не исключено, что "стратеги" поработают в африканском небе вместе с военными летчиками ЮАР.

Стратегические ракетоносцы Ту-160, известные у нас как "Белый лебедь" и прозванные натовцами Blackjack, регулярно патрулируют небо в удаленных от России регионах мира. Их экипажи неоднократно приземлялись в Южной Америке.

К примеру, в прошлом году пилоты несколько часов барражировали над акваторией Карибского моря и даже провели в Венесуэле совместные учения с истребителями ВВС Боливарианской Республики. Теперь вот маршрут ракетоносцев пролег до самого юга Африки.

Ту-160 - крупнейший в мире боевой самолет, способный нести на борту ядерное оружие и выполнять стратегические задачи за тысячи километров от места базирования. Его вес может достигать 275 тонн, а максимальная скорость - 2200 километров в час.

При необходимости российский "Белый лебедь" готов находиться в небе целые сутки, на ходу дозаправляться топливом от воздушного танкера Ил-78 и забираться на высоту 16 км.

Основным вооружением этого мощнейшего боевого самолета являются высокоточные крылатые ракеты Х-55СМ и Х-101, аэробаллистические ракеты Х-15С, а также свободно падающие бомбы различного калибра. •