Рассекречены документы о разработке и полете корабля "Восход"

"Роскосмос" продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Так, опубликованы исторические документы, которые рассказывают о подробностях разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля "Восход". Это фотографии, альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий, приказы, протоколы, аудиозаписи и т.д.

Что ни страница - то колорит эпохи. "Горячего" времени первых. Скажем, огромный интерес вызывает записка руководителей советской промышленности и науки, направленная в ЦК КПСС. Дата - 25 марта 1964 года. Среди шести подписей - президента Академии наук Мстислава Келдыша. Ученые и специалисты обращали особое внимание руководства партии на необходимость обогнать США, где, как подчеркивалось, "интенсивно ведутся работы в области пилотируемой космической техники". Так, в конце 1964 года американцы хотели отправить в первый полет двух астронавтов на корабле Gemini. А в 1965-м начать летную отработку трехместных Apollo.

Запуск трехместного корабля "Восход", как отмечается в записке, должен был обеспечить "приоритет Советского Союза в осуществлении космических полетов многоместных кораблей и впервые в мире выхода человека из корабля в космос".

Из-за секретности не было ни одного снимка корабля "Восход-1". И это вызвало самые невероятные домыслы

Эскизный проект корабля был утвержден 12 февраля 1964 года. А уже 12 октября того же года "Восход-1" был запущен с космодрома Байконур. Впервые в мире на борту находились сразу три человека - командир Владимир Комаров, научный сотрудник-космонавт Константин Феоктистов и врач-космонавт Борис Егоров. Они пробыли в космосе 1 сутки 17 мин 03 сек и облетели Землю шестнадцать раз.

В истории "Восхода" многое было впервые. Скажем, впервые космонавты полетели на орбиту без скафандров. И опять же впервые вернулись в спускаемом аппарате: до этого для приземления использовалась система катапультирования.

Безусловно, огромный интерес представляет бортовой журнал "Восхода-1". Командир Владимир Комаров управлял кораблем, проводил сеансы радиосвязи с Землей, контролировал этапы полета и работу бортовых систем, руководил действиями членов экипажа. По изменению почерка в бортжурнале четко видно, какие записи сделаны до, а какие - во время полета. Для разработчиков особенно ценными были замечания по удобству пользования кабинными системами, - отмечают в комментариях специалисты.

Кстати, Константин Феоктистов стал первым советским гражданским и беспартийным космонавтом. Первым, кто сначала конструировал космические корабли, а потом на них летал. Вот что рассказывал он корреспонденту "РГ": "Если бы не поддержка Королева, мне едва ли удалось бы полететь. Слишком много было противников. В то время ВВС в лице Каманина всерьез пытались уверить всех, что космонавтов надо готовить только из военных летчиков. И, естественно, старались не допустить к полету гражданского космонавта".

В экипаж, опять-таки впервые, был включен профессиональный врач. Как говорил на пресс-конференции после полета сам Борис Егоров (аудиозапись пресс-конференции тоже представлена среди документов), увеличение экипажа до трех человек и введение в его состав врача-исследователя открыли принципиально новые возможности для изучения ряда проблем космической биологии и медицины. Борис Егоров в полете брал пробы крови у экипажа, измерял кровяное давление, проводил медицинский самоконтроль, биологические эксперименты и тесты. В своем журнале он написал: "10.45... У всех легкий гипергидроз. Включили осушитель. После первых минут акклиматизации рьяно приступили к работе. Все стараемся двигаться как можно более плавно..."

Полет "Восхода-1" вызвал в мире огромный ажиотаж. Из-за секретности не было ни одного снимка ни ракеты, ни нового корабля. И это вызвало самые невероятные домыслы. Известный американский сенатор-"ястреб" Барри Голдуотер даже назвал "Восход" прототипом советского "космического линкора"...

18 марта 1965 года был запущен "Восход-2", с борта которого в открытый космос впервые в мире вышел человек - космонавт Алексей Леонов. Надо сказать, что были запланированы полеты еще пяти "Восходов", в том числе "Восхода-4" с женским экипажем. Но они были отменены: программа строительства кораблей была свернута в связи с концентрацией ресурсов на "Союзах" и лунной программе.

А пилотируемый полет американского двухместного Gemini состоялся уже лишь после наших "Восходов" - 23 марта 1965 года.