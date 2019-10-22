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22.10.2019 / 14:52

Астрономы проведут День темной материи

Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE
Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE

В Московском Планетарии 31 октября отметят Всемирный день темной материи (Dark Matter Day), который еще иногда называют научным хэллоуином. Специально к этой дате в музее Урании пройдет экскурсия "Не бойся темноты", а в Большом Звездном зале состоится показ полнокупольного фильма "Призрак Вселенной: в поисках темной материи".

Фото: Istock
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Темная материя - величайшая загадка Вселенной. Темной ее называют потому, что она не излучает и не поглощает свет. Но при этом оказывает гравитационное воздействие на движение звезд и галактик.

Над этой тайной научный мир бьется уже 85 лет и до сих пор никто не может однозначно сказать, из чего она состоит и какие у нее свойства. Единственное, в чем уверены ученые, что темной материи во Вселенной в 5-10 раз больше, чем видимой.

В попытке понять загадочное "нечто" Московский Планетарий проведет экскурсию "Не бойся темноты". Она пройдет по залам музея Урании, где хранятся раритетные телескопы и коллекция метеоритов. Посетителям расскажут, в чем главная загадка темной материи. При этом в зале приглушат свет.

После экскурсии в Большом Звездном зале пройдет показ полнокупольного фильма "Призрак Вселенной: в поисках темной материи". Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке.

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