Экологически чистое мясо, овощи, фрукты и молоко белгородские фермеры на рынок уже поставляют. Однако пока главным подтверждением чистоты этих продуктов служит репутация самих сельских предпринимателей. Совсем скоро законодательство об органических продуктах позволит ввести специальную маркировку. Но участники рынка считают, что продвижению здоровой еды мешают не столько пробелы в нормативной базе, сколько непонимание и неподготовленность самих потребителей.

Все съедят?

Белгородские чиновники от АПК уверены, что местные фермеры смогут занять значительную часть ниши экопродукции. Ведь здесь даже крупные агрохолдинги вот уже минимум десятилетие снижают объем минеральных удобрений, занимаются повышением плодородия почв биологическими методами, а животноводство развивают, минимизируя употребление антибиотиков. О мелких хозяйствах и говорить нечего: у них главное удобрение - компост с животноводческими отходами, а корм для животных уж точно без добавок, которые попросту дороги для небольших КФХ.

Именно поэтому и чиновники, и сами предприниматели говорят о перспективах развития производства экологически чистой продукции как о реальной цели, к которой нужно стремиться в новых условиях. Начальник управления устойчивого развития сельских территорий облдепартамента АПК Евгений Пархомов отмечает, что доля органической продукции на мировом рынке продовольственных товаров варьируется от пяти до 15 процентов.

- Емкость рынка такой продукции в Белгородской области может составить 12-15 миллиардов рублей, - отмечает он. - Сейчас это сопоставимо с объемом производства в малых формах хозяйствования региона.

Евгений Пархомов поясняет, что даже если продукция какого-либо фермерского хозяйства изначально не будет соответствовать требованиям к органической продукции, предприниматели, увидев, что спрос на такие товары растет, могут оперативно перестроиться. В том же, что спрос увеличивается, можно не сомневаться. Рынки и ярмарки выходного дня пользуются такой популярностью, что даже жители Белгорода начали выезжать ради фермерских товаров в районные центры.

Предприниматели такой активности только рады. Правда, как они отмечают, издержки тоже растут. Вывозить куда-то товар самостоятельно - дело не просто хлопотное, но и затратное. Цена на топливо растет, а объемы продаж не всегда позволяют окупить расходы. Поэтому даже те сельхозпроизводители, которые раньше отказывались входить в кооперативы, теперь ищут, к какому объединению примкнуть.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов считает, что за кооперативами производителей органической еды будущее. В пример он приводит не только европейский опыт, но и успешно реализованные проекты в Томской области и Краснодарском крае. Там кооперативы не просто выиграли в деньгах за счет увеличения общего объема продукции, но и сумели продвинуть свои товары на экспорт, предложив зарубежному потребителю продукт не просто чистый и полезный, но еще и в яркой упаковке.

Написанному верят

Сергей Коршунов отмечает, что главной сложностью для предпринимателей, которые уже добились успеха и были признаны производителями органической продукции далеко за пределами России, стала сертификация. Ситуация с ней складывается парадоксальная. Европейские нормы в разных странах настолько отличаются, что та же крупа, к примеру, будет считаться органической в Германии, а в России или любой другой стране - нет. При этом в ответ на реплики скептиков о том, что необходимо сначала удовлетворить спрос отечественного потребителя, Сергей Коршунов заметил: многие фермеры ориентируются сразу на международные нормы. Будут они выходить на мировой рынок или нет - большой вопрос, но законодательную базу хотелось бы видеть более-менее унифицированной.

Впрочем, пока на российском пространстве проблема сертификации в ином: в стране не хватает специальных лабораторий и центров сертификации. Сергей Коршунов отметил, что только 45 российских хозяйств пока признаны производителями экологически чистой еды по международным органик-стандартам, а потому рынок этой продукции в России развивается с большим трудом.

Доля органической продукции на мировом рынке продовольствия - от 5 до 15 процентов

Руководитель Информационно-консультационного центра АПК Белгородской области Андрей Антоненко обратил внимание на добровольную сертификацию: пока это самый популярный способ доказать, что, к примеру, овощи или мука - органические. Первые фермеры уже получили яркий знак "Белорганик" - вместе с сертификатом о соответствии требованиям к такой продукции.

Андрей Антоненко уверен: добровольная сертификация - своего рода маркер для производителей и их клиентов. С одной стороны, это говорит о готовности предпринимателя отдать на лабораторные исследования свой продукт, а с другой, позволяет сделать бренд фермерского товара более узнаваемым.

Учиться и учить

Впрочем, сами фермеры говорят о том, что к выбору экологически чистой - а значит, полезной, почти лекарственной еды приведет не столько сертификация или активный пиар таких продуктов, сколько перемены в мышлении самих потенциальных потребителей.

Фермер Лариса Бакшеева, рассказывая о том, как вместе с мужем пришли к сельской жизни и начали выращивать сначала овощи, а потом и птицу, улыбается:

- Сейчас, когда к нам приезжают ну очень серьезные люди за продуктами, мы предлагаем: уберите за коровами. Они соглашаются, начинают бросать навоз, от "серьезности" - ни следа!

Семейное дело и стремление обеспечивать не только себя чистыми продуктами настолько захватили Бакшеевых, что теперь на хутор в Яковлевском районе многие стремятся приехать в качестве туристов. А фермеры им рассказывают: хорошее молоко корова дает только в том случае, если ест хорошую траву, много передвигается. Овощи нуждаются в кропотливом уходе - после чего с грядки можно собрать огромные помидоры без всякой "химии". Такой разломишь пополам, а он внутри песочный, как арбуз.

- Такая образовательная программа есть у нас в хозяйстве, - рассказывает Лариса Бакшеева. - Приезжают к нам и организованные группы школьников, и семьи. Конечно, никто из них не думает, что булки растут на деревьях, но после экскурсии и занятий гости начинают понимать, чем наши овощи отличаются от других. И что хлеб, который сейчас некоторые "специалисты" - приверженцы здорового питания запрещают есть, на самом деле может быть полезным.

Бакшеева печет хлеб из муки грубого помола, продает и готовый продукт, и саму муку. Пока она уверена, что без качественной образовательной программы продвижение органической продукции невозможно. Для самой Ларисы производство экологически чистой еды - даже не бизнес, а миссия. Тех и только тех, кто готов разделить с ними такую ответственность, Бакшеевы приняли в свой кооператив.