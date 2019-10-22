Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения" пройдет в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" со 2 по 6 декабря с.г.

Он является самым масштабным конгрессно-выставочным мероприятием в нашей стране в сфере охраны здоровья. По традиции на нем обсуждаются самые актуальные тенденции развития и мировой медицины, и отечественного здравоохранения, а в этом году будут также обсуждаться Национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография".

Организаторами недели являются Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ и компания "Экспоцентр" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Она проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Круг дискуссий

История форума началась в 1974 году, когда по инициативе министра здравоохранения СССР академика Бориса Петровского состоялась первая Всесоюзная выставка "Здравоохранение". Постепенно выставка выросла в масштабный международный научно-практический форум. В этом году он объединит ряд крупных международных экспозиций: "Здравоохранение-2019"; "Здоровый образ жизни-2019"; выставку "MedTravelExpo-2019 Санатории. Курорты. Медицинские центры", посвященную 300-летию санаторно-курортного дела в России; выставку и конференцию "ФармМедПром-2019". Все они проводятся не первый год, но каждый раз содержат новые экспонаты, предлагают новые идеи и концепции, которые могут найти свое применение в системе здравоохранения и медицинском бизнесе.

В деловой программе форума этого года заявлены Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь-2019"; заседания профильных комиссий Минздрава России по терапии, профилактической медицине и санаторно-курортному лечению; заседание межведомственного координационного совета Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса.

В рамках недели пройдут также Международный форум "ИНКЛЮЗИЯ-ЕХРО. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии"; Национальный конгресс по экспорту медицинских услуг; Всероссийская конференция по развитию доступного туризма. Профессионалов отрасли ждут также интересные дискуссии на конгрессе "Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации", международной научной конференции по состоянию и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2019", научные форумы "Современные аспекты клиники, диагностики и лечения заболеваний пульпы и периодонта" и "Обращение медицинских изделий в Российской Федерации".

Посетителям недели Здравоохранения будет полезно поучаствовать в международном Фестивале активного образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST

А обычным посетителям будет интересно и полезно поучаствовать в международном Фестивале активного образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST, тематика которого касается каждого из тех, кто хотел бы жить долго и активно.

Еще одна специальная программа - International Medical Tourism Workshop - деловые бизнес-встречи между российскими медицинскими организациями и ведущими зарубежными агентствами медицинского туризма, заинтересованными в направлении пациентов на лечение, оздоровление и реабилитацию в Россию.

В общем, "Российская неделя здравоохранения", как всегда, будет максимально насыщенным и творчески наполненным событием, которое характерно для ЦВК "Экспоцентр".

Академия выставочной индустрии

"Российская неделя здравоохранения" - лишь один проект из сотни масштабных мероприятий, которые ежегодно проходят в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Но 2019 год особый: ЦВК отмечает свой юбилей - 60 лет. Этот период стал историей становления и развития современной выставочно-конгрессной индустрии в нашей стране. "Экспоцентр" заложил ее основы, опираясь на мировой опыт. Первые регулярные международные выставки в СССР он организовывал с 1959 года в парке "Сокольники", тогда же стал ведущим оператором национальных экспозиций за рубежом.

В 70-е годы ХХ века в районе Красной Пресни был выстроен новый выставочный комплекс. Со временем он стал не только комфортным и узнаваемым пространством для самых разных выставок и форумов, но и настоящей визитной карточкой нашей страны. Многие иностранные компании, начинавшие свой бизнес в России, впервые знакомились со страной именно здесь, через участие в международных смотрах "Экспоцентра". Так на отечественный рынок пришли многие всемирно известные иностранные компании и бренды с качественной продукцией, инвестициями и ноу-хау. А национальные экспозиции, которые по поручению правительства "Экспоцентр" формировал на всемирных EXPO и других ведущих зарубежных выставках, работали на повышение авторитета России в мире, способствовали наращиванию ее экспортного потенциала, выводу российских товаров и услуг на зарубежные рынки.

В 1975 году ЦВК стал полноправным членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), проложив путь для отечественной экспоотрасли в международное выставочное сообщество. А в 1991 году он был одним из создателей Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Сегодня, по признанию многих российских профессионалов выставочной индустрии, "Экспоцентр" является для них отраслевой академией. В сотрудничестве с ним выросли и сформировались многие отечественные выставочные компании.

23 выставки, или более 80 процентов собственных проектов, удостоены Знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и столько же - Знака Российского союза выставок и ярмарок

На рынке выставочно-конгрессных услуг "Экспоцентр" - авторитетный в мире оператор, имеющий собственный современный выставочный комплекс. Он состоит в элитном клубе крупнейших выставочных площадок Европы - Ассоциации ведущих европейских выставочных центров (ЕМЕСА), а также входит в ряд других авторитетных международных выставочных и конгрессных организаций.

Лидирующие позиции в отечественной выставочной индустрии "Экспоцентр" сохраняет и как наиболее востребованная центральная демонстрационная площадка страны, и как выставочный оператор, создающий максимально комфортные условия для экспонентов и посетителей выставок и участников конгрессных мероприятий любого формата.

В центре столицы

Выставочный комплекс "Экспоцентра" находится в самом центре Москвы. Его общая площадь составляет 250 тысяч квадратных метров, выставочная - 165 тысяч, из них закрытая - 105 тысяч квадратных метров, еще 60 тысяч - открытая. Ежегодно на площадке проводится более 100 выставок с участием 30 тысяч компаний из России и более 100 зарубежных стран, которые посещают более 2 миллионов человек.

Специалисты "Экспоцентра" предлагают широкий набор всех необходимых выставочных сервисов, в том числе собственные инновационные технические и организационные ноу-хау, которых нет у других операторов. ЦВК располагает своими сервисными компаниями, которые предоставляют услуги по строительству стендов, транспортно-логистические, рекламно-полиграфические, кейтеринговые, а также визовую поддержку, бронирование гостиниц и многое другое. Здесь имеется полный арсенал инструментов и возможностей по организации любого мероприятия - от застройки и установки светового и звукового оборудования до продажи билетов, аккредитации СМИ, обеспечения безопасности мероприятий и т.д.

В операционной деятельности "Экспоцентра" в полном соответствии с веяниями времени активно внедряются цифровые решения, расширяются цифровые сервисы для экспонентов и посетителей. Онлайн можно не только зарегистрироваться на любую выставку, но и воспользоваться специальными онлайн-сервисами MatchMaking и E-Invite, которые позволяют сделать участие в выставках еще более эффективным.

Обо всем на свете

Тематика проходящих в "Экспоцентре" выставок необычайно широка. Это крупные международные промышленные смотры в области топливной энергетики, станкостроения, электротехники и химии; телекоммуникаций, лазерных технологий, легкой, пищевой и пищеперерабатывающей промышленности. На площадке ЦВК проходят также социально значимые проекты в области здравоохранения, индустрии детских товаров, туризма и рекреации, образования, "третьего сектора" и других важнейших сферах.

Важнейшее преимущество выставок "Экспоцентра" - это необычайно широкий охват заданной темы. Как правило, они проходят в формате выставочно-конгрессных мегафорумов, когда всестороннюю тематическую экспозицию органично дополняет развернутая деловая программа. В рамках деловых программ выставок ежегодно проводится более 1000 конгрессов, конференций и "круглых столов". Такой формат позволяет не только наладить прямой диалог между экспонентами и заказчиками, но и организовать широкое взаимодействие между властью и бизнесом, наукой и производством, инвесторами и разработчиками новейших технологий.

Тематика многих мероприятий связана с реализацией государственных программ отраслевого развития. Поэтому большинство проектов проводится при поддержке федеральных министерств и под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Все это повышает статус и коммерческую эффективность выставок "Экспоцентра".

Доля "Экспоцентра" на российском выставочном рынке сейчас составляет 17 процентов по площади нетто и 14 - по числу экспонентов. По итогам общероссийского рейтинга выставок, который составляется раз в два года, в 2016-2017 годах 13 выставок "Экспоцентра" были признаны лучшими в России по своим отраслям.

23 выставки, или более 80 процентов собственных проектов, удостоены Знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и столько же - Знака Российского союза выставок и ярмарок. "Экспоцентр" является лидером российского выставочного рынка по количеству знаков UFI.

"Экспоцентр" был создан на основе одного из структурных подразделений Торгово-промышленной палаты СССР и по ее инициативе. Он и сейчас остается одним из важных звеньев системы ТПП РФ, активно содействует развитию конгрессно-выставочной деятельности через тесное взаимодействие с региональными торгово-промышленными палатами во многих субъектах Российской Федерации.

ЦВК также активно работает на выставочных площадках за рубежом, используя такие каналы для продвижения собственных выставок, как зарубежные представительства ТПП РФ и деловые советы с зарубежными странами. Но при этом он не ограничивается внутрироссийскими выставками.

Другое важное направление - организация российских экспозиций на международных выставках за рубежом в целях продвижения российских экспортных товаров. Так, с января 2018 года по октябрь 2019-го специалисты "Экспоцентра" организовали экспозиции на 22 ведущих международных выставках в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

С мировым выставочным сообществом "Экспоцентр" объединяют общие задачи. Среди них - продвижение выставок как эффективного инструмента содействия социально-экономическому развитию, улучшение качества выставочных услуг, цифровизация и экологизация выставочного бизнеса, подготовка выставочных кадров. Добиваясь их реализации, считают в компании, "Экспоцентр" сможет добиться новых больших успехов в своей деятельности, опираясь на колоссальный опыт шести десятилетий.

Главная выставочная площадка страны отмечает свое 60-летие

Показать миру все лучшее

Фото: Пресс-служба АО "ЭКСПОЦЕНТР"

1959 год - в парке "Сокольники" прошла первая в СССР Национальная выставка США, а в Чикаго - первая советская выставка.

1960-е годы - за десять лет за рубежом проведено 170 советских выставок, их реализует управление выставок Всесоюзной торговой палаты. Позднее оно преобразовано в объединение "Экспоцентр".

1969-1979 годы - у "Экспоцентра" появляется собственный выставочный комплекс на Красной Пресне.

1975 год - "Экспоцентр" стал членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

1977 год - введен в эксплуатацию павильон N1 нового выставочного комплекса. Уже через месяц в нем прошла международная выставка "Деревообработка".

1979-1989 годы - в новом комплексе выстроены 5 новых павильонов, в том числе уникальная по архитектуре стеклянная пирамида "Форум".

1991 год - "Экспоцентр" стал одним из инициаторов создания Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), который объединил ведущие выставочные компании.

2002-2006 годы - В новом комплексе на Красной Пресне построены современные павильоны 7 и 8.

2005 год - "Экспоцентр" впервые в России выступил устроителем Конгресса UFI в Москве.

2009 год - "Экспоцентру" присуждена премия правительства Российской Федерации в области качества.

2011 год - "Экспоцентр" принят в Международную федерацию выставочного и конгрессного сервиса (IFES).

2018 год - "Экспоцентр" выбран местом работы 68-го Конгресса FIFA, в котором принял участие президент Российской Федерации.

17 октября 2019 года - "Экспоцентр" на Красной Пресне отмечает свое 60-летие.

Комментарии

Николай Герасименко, сопредседатель оргкомитета "Российской недели здравоохранения", член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, академик РАН:

Фото: Пресс-служба Комитета ГД по охране здоровья

- Сегодня главный вызов, который стоит перед нашим здравоохранением - это модернизация первичного звена здравоохранения - как первичной медико-санитарной помощи, так и первичной специализированной помощи. Многие больницы находятся в плачевном состоянии и нуждаются в ремонте и переоснащении. Остро стоит кадровый вопрос, который неотделим от вопросов достойного уровня оплаты труда врачей. Мы движемся к улучшению показателей раннего выявления и лечения онкологических заболеваний, и федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" с его рекордным финансированием, надеюсь, сыграет здесь ключевую роль. По-прежнему актуальны задачи снижения распространенности курения и злоупотребления алкоголем. Важно законодательно закрепить возможность оказания первой помощи с использованием медизделий и лекарственных средств, а также освободить участников ее оказания от ответственности.

Программа недели традиционно охватывает все актуальные вопросы. В частности, поговорим о модернизации первичного звена, в рамках пленарного заседания "За здоровую жизнь" обсудим вопросы борьбы с онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Отдельный конгресс будет посвящен вопросам развития экспорта медицинских услуг - в этой части Россия явно недооценена на мировом рынке. На выставочной части недели можно будет увидеть все новейшие достижения мировой медицинской промышленности.

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ:

Фото: Пресс-служба МЗ РФ

- С 1 января 2019 года в нашей стране успешно реализуется федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг", призванный повысить информированность иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в нашей стране. Дополнительный приток иностранных пациентов является естественным стимулятором увеличения внебюджетного дохода медицинских организаций и, таким образом, обуславливает улучшение сервисной составляющей российских клиник. Иностранец, получая качественную и относительно недорогую медицинскую помощь в России, помогает формированию положительного имиджа российского здравоохранения в мире.

В указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, а также в приоритетном Национальном проекте "Демография" поставлены задачи по увеличению ожидаемой средней продолжительности здоровой жизни. Нам предстоит увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также число тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом. Предстоит многое сделать для формирования у граждан мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Выполнение этих целевых индикаторов позволит сократить бремя неинфекционных заболеваний. С этими целями в Российской Федерации будет реализован федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Татьяна Батышева, председатель Оргкомитета Международного форума "ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии":

Фото: Пресс-служба АО "ЭКСПОЦЕНТР"

- Самый острый вопрос современного здравоохранения в любой развитой стране сегодня - это профилактика заболеваемости и инвалидности. При этом, конечно, речь не только о традиционно подразумеваемых мероприятиях, направленных на профилактику ОРВИ, гриппа и других острых состояний. Профилактика применима к каждому из нас начиная с периода эмбрионального развития. Современные высокотехнологичные методы диагностики позволяют провести огромное количество исследований и операций даже детям на этапе внутриутробного развития. И это, безусловно, качественно новый уровень профилактики заболеваний и инвалидности. Именно за развитием науки, высоких технологий в медицине - будущее.

На тематических площадках Недели перечень тем вопросов для обсуждения крайне широк. Ведь она предоставляет огромные возможности для того, чтобы найти актуальные решения по самым разным направлениям.

Важнейшая тема - вопрос детской инвалидности. Существенный вклад в ее формирование вносят заболевания психической сферы и неврологическая патология. Благодаря современным информационным технологиям есть возможность максимально эффективно объединять усилия специалистов различных отраслей для повышения качества жизни данной категории семей. Форум - прекрасная возможность для интеграции всех неравнодушных к этому вопросу.

"Неделя здравоохранения" с запланированной площадкой, посвященной информационно-коммуникативным технологиям, надеемся, поможет и дальше развивать столь необходимое межведомственное взаимодействие и сотрудничество с целью совершенствования помощи пациентам и членам их семей. Форум - это возможность услышать и понять друг друга, увидеть общие трудности и наметить пути их преодоления, найти новые перспективы и, конечно, вдохновение для развития. Кроме того, это эффективный способ донести до широкой общественности самые современные, действенные методы лечения, реабилитации, профилактики. Желаю всем участникам продуктивного и позитивного общения, которое станет основой развития нашего здравоохранения в целом.

Сергей Беднов, генеральный директор компании "Экспоцентр", сопредседатель оргкомитета "Российской недели здравоохранения":

Фото: Пресс-служба АО "ЭКСПОЦЕНТР"

- Научно-практический форум является одним из авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только в нашей стране, но и за рубежом. Он объединит ведущие международные выставки, на стендах которых будут представлены мировые и отечественные достижения во всех сферах здравоохранения. Форум по традиции станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития современной медицины, а уникальный формат Недели позволит обеспечить конструктивный диалог руководителей системы здравоохранения, практикующих врачей с производителями медицинской техники и оборудования.