Игорь Артамонов: "Липецкая область будет на 100% газифицирована"

Такая договоренность была достигнута во время рабочей встречи главы региона Игоря Артамонова с Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Сейчас специалисты регионального управления энергетики и тарифов составляют список населенных пунктов, где нет газа. Это села и деревни, которые состоят всего из нескольких домовладений. В ближайших планах "Газпрома" - строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района.

"Липецкая область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель - стопроцентная газификация. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", - отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе встречи Игорь Артамонов и Алексей Миллер обсудили дальнейшее сотрудничество в работе по газификации площадок региональных экономических зон и развитию на территории Липецкой области сети газовых заправок. На сегодняшний день в регионе действует одна автомобильная газонаполнительная станция "Газпрома", расположенная в Липецке. Компания планирует строительство еще одной заправки в Ельце. Администрация региона в свою очередь будет содействовать расширению парка техники, работающей на природном газе.

Соглашение об опережающем развитии рынка газомоторного топлива в регионе было подписано между администрацией Липецкой области и ПАО "Газпром" на Петербургском международном газовом форуме в начале октября. Предполагается, что инвестиционные проекты "Газпрома" помогут обеспечить всю потребность региона в инфраструктуре метановых заправок, которая быстро растет в связи с ускоренным переходом от "классического" к экологически чистому транспорту.

Также стороны обсудили реализацию на территории Липецкой области программы "Газпром - детям", в рамках которой в регионе построены спортивные площадки, футбольное поле и физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что сотрудничество в этом направлении будет продолжено в 2021 году.