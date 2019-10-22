В Москве выросли продажи многоразовых бытовых товаров: подгузников, пеленок, бахил и средств женской гигиены. "Люди переходят к осознанному потреблению, - объяснила «РГ» новую тенденцию создатель первого в столице магазина товаров без упаковки Лариса Петракова. – Они стали приобретать нужные вещи, при этом заботясь об экологии".

В советское время эти товары были очень популярны. Но покупали их не в заботе о природе (очевидцы вспоминают, что тогда трава и так была "зеленее"), а просто потому, что других не было. Подгузники из дышащей и полезной для кожи ткани приходилось по нескольку раз на дню стирать. В эпоху, когда о машинках-автоматах и думали. Потом в 90-е все перешли на одноразовые "памперсы", а теперь потребитель снова мыслью вернулся в СССР. Один из первых магазинов, где начали продавать такие товары, в порядке эксперимента года полтора назад открылся недалеко от ТЦ "Крокус" в Красногорске. Теперь, рассказывает экоактивист Лариса Петракова, он переехал ближе к центру, к метро "Дмитровская". Кроме того, открылись и другие подобные магазины. "Появились постоянные покупатели, - говорит собеседница "РГ". - Компаний, производящих такие товары, тоже стало ощутимо больше, чем в 2017-м".

Мы нашли на "Яндекс. Маркете" с десяток объявлений о продаже многоразовых подгузников от крупных магазинов детской одежды и игрушек. "Все это - стопроцентный полиэстр, - рассказывает консультант онлайн-магазина Евгения. - Товар очень практичный. Я бы его раза три-четыре постирала, после этого достигается максимальная впитываемость. Стирайте только без мыла, а это показатели ухудшатся". На выбор предлагается ультрафиолетовый спектр расцветок. И уход за "вечным" памперсом не такой уж и сложный. Ограничений минимум: температура стирки не выше 40, сушить на батарее нельзя. А так - идеально подходит для быстрой стирки в машинке. Плюс - мы бережем природу, не выбрасывая каждые две недели по пачке подгузников с "органикой".

"Плюс это еще и разумно с позиций экономии, - подсчитала Лариса Петракова. - Наши многоразовые подгузники стоят от 600 рублей и выше - в зависимости от характеристик и дизайна. Если соблюдать все правила ухода, нескольких штук хватит на два года. А большая пачка "памперсов" стоит около тысячи, и хватает ее всего лишь на полмесяца. В общем мы можем в общей сложности сэкономить за 2 года их использования до 50 тысяч рублей". Одна из интернет-пропагандистов "жизни без отходов" Валерия Мурская признается, что решиться на такие покупки было довольно сложно. "У меня на принятие решения ушел целый год, - сказала девушка-блогер. - Теперь я недоумеваю: зачем я тянула?". По мнению Валерии, идеальны хлопковые многоразовые средства гигиены. Стирать их можно даже при 90 градусах. Собственно проблема может возникнуть только одна - при долгой прогулке. Например, выезжая с ребенком на природу на целый день, при "обычной" модели потребления мы просто возьмем с собой пачку одноразовых подгузников. А использованные - выбросим. Тканевые же придется где-то с собой, что не очень удобно.