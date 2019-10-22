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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пересадка

Каждый десятый горожанин отказался от личного авто
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
Примерно каждый десятый житель Москвы отказался от личного автомобиля в пользу других видов транспорта. Об этом говорят результаты недавнего исследования АНО "Цифровая экономика", посвященного изменению городского трафика в последние семь лет.

"Доля поездок по Москве на личных авто снизилась из-за двух основных факторов: введения платных парковок и развития общественного транспорта", - уверен гендиректор "Цифровой экономики" Евгений Ковнир. Судя по данным независимого мониторинга, еще в 2011-м до 37% московского потока составляли собственные машины горожан. Сейчас ежедневно выезжает на своем автомобиле в среднем лишь каждый четвертый горожанин. Куда же пересели жители столицы?

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / СЕРГЕЙ БАБКИН

На свежую альтернативу личному авто - каршеринг - перешли несколько тысяч водителей, но в общем массиве их доля невелика и составляет всего 0,3%. Аудитория автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов за тот же период пополнилась на 2%. Сейчас наземным транспортом регулярно пользуется примерно каждый третий горожанин. Особенно популярны у москвичей полуэкспрессные маршруты, которые идут по выделенкам ощутимо быстрее основного автомобильного потока, отметили в пресс-службе "Мосгортранса". На одном только 909-м маршруте, связавшем отдаленный Северный поселок с серой и оранжевыми ветками метро, за последний год проехали более 1,8 миллиона пассажиров. В общей сложности таких полуэкспрессов, отвадивших людей от руля, в Москве уже 14. Еще порядка 5% заядлых автомобилистов перетянули поезда: метро, электрички и МЦК, подсчитали эксперты. Сейчас рельсовым транспортом на постоянной основе пользуется без малого половина столичных жителей.

В ближайшее время доля тех, кто пересаживается на поезда, будет расти: в конце года в столице должны запустить два первых центральных диаметра. "Наземное метро" свяжет Лобню с Одинцово и Нахабино с Подольском. Составы там пустят максимально комфортные для пассажиров, отмечают в пресс-службе городского департамента транспорта. Например, в поездах "Иволга", которые будут курсировать по МЦД, всегда будет поддерживаться комфортная температура воздуха от 18 до 24 градусов. "Зимой защиту от холодного воздуха обеспечат тепловые завесы, которыми оборудованы двери "Иволги", - заявили в дептрансе. - А специальная система микроклимата обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и оптимальную температуру в зависимости от погоды".

Такси стало популярнее почти в 30 раз: 455 рублей для столицы не так дорого

Такси регулярно стали пользоваться почти 3% москвичей. Этот вид транспорта за семилетку показал почти 30-кратный рост. "Качество услуг выросло, средняя стоимость поездки при этом приемлема для Москвы - 455 рублей", - отмечает Ковнир. Еще один важный фактор - цифровизация. Более 60% пассажиров вызывают такси с помощью смартфона в пару кликов.

Тысячу автобусов оснастили динамиками для слабовидящих людей
Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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