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22.10.2019 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Костромских чиновников наказали за ошибки на ОГЭ

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Суд в Костромской области по постановлению прокуратуры оштрафовал региональный центр оценки качества образования за нарушения при проведении итоговой аттестации выпускников девятых классов. Как сообщает облпрокуратура, поводом для судебного разбирательства стал скандал при проведении итогового экзамена по русскому языку в городе Буй Костромской области.

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что должностные лица государственного автономного учреждения "Региональный центр оценки качества образования "Эксперт", получив информацию о нарушении порядка проведения итоговой аттестации для выпускников 9 класса в пункте проведения экзамена в Буе, не передали ее председателю государственной экзаменационной комиссии. Председатель был вправе аннулировать результаты и предоставить участникам возможность пересдать экзамен.

Фото: iStock
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- Участниками экзамена задания выполнялись с использованием обратной стороны бланка ответов, что недопустимо. Нарушение установленного порядка заполнения бланков привело к тому, что работа учащихся в полном объеме не проверялась и не оценивалась, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова, всего в этом пункте обязательный итоговый экзамен по русскому языку в указанный день сдавали 19 выпускников. Из-за того, что вместо специального бланка для написания изложения дети использовали оборотную сторону выданных им листов, сканер не смог прочитать написанные не на той бумаге работы детей. В результате неполного сканирования ответов выпускники получили обидно низкие баллы.

- Сразу после экзамена три человека, которых не устроили полученные оценки, подали апелляции. Их работы были пересмотрены. Однако правом на апелляцию воспользовались не все дети, - пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве посчитали, что допущенная экзаменаторами техническая ошибка могла негативно повлиять на будущее выпускников. Кто-то из них, получив незаслуженно низкие баллы, мог лишиться возможности продолжить обучение в десятом классе либо бесплатно поступить на бюджетные места в колледжах и техникумах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Пока у нас нет данных о том, что из-за результатов этого экзамена кто-то из ребят лишился возможности продолжить образование бесплатно, однако факт нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации налицо, - уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки суд оштрафовал "Региональный центр оценки качества образования "Эксперт" на 50 тысяч рублей.

Представители центра обжаловали постановление, но вышестоящий суд оставил его без изменения. По представлению прокуратуры областной департамент образования и науки привлек директора учреждения к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, за нарушение правил организации государственной итоговой аттестации руководителя буйского пункта проведения экзамена оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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