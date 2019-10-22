С начала года костромские власти сэкономили 1,6 миллиона рублей на оплате муниципальных контрактов по предоставлению услуг общественного транспорта. Причиной стала некачественная работа перевозчиков. При этом последние жалуются на серьезный дефицит кадров: водители и кондукторы уезжают работать вахтовым месяцем в соседний Ярославль, где стоимость проезда выше и, следовательно, можно заработать больше. В ситуации с общественным транспортом разбиралась корреспондент "РГ".

Сбежавший автобус

С наступлением осенних холодов пассажиры костромских автобусов и маршруток стали чаще жаловаться властям на качество работы муниципального транспорта. Несмотря на недавно проведенную в областном центре транспортную реформу, уехать из "спальных" районов, особенно по вечерам, жителям удается далеко не всегда.

В конце августа на официальный сайт мэрии Костромы поступила жалоба от жительницы, которая простояла более получаса на остановке возле крупного торгового центра, но так и не могла сесть в маршрутку. Возмутившись длительным ожиданием, пассажирка прямо с остановки отправила в горадминистрацию электронное письмо, в котором попросила чиновников разобраться в ситуации: "Я пришла на остановку в 21.05, стою 25 минут, мимо прошла одна пустая 49-я маршрутка. Почему нет транспорта в это время? Посмотрела расписание 51-й, 52-й, 49-й маршруток: в это время все маршрутки в расписании от "Солнечного" есть. Закончила писать в 21.35, транспорта нет".

По обращению власти провели проверку движения автобусов, используя данные системы ГЛОНАСС. "В указанное время через остановочный пункт проследовали четыре автобуса по маршруту N 52, один - по маршруту N 51 и один - по маршруту N 49. Вместе с тем рейсы в полном объеме не выполнены", - установили власти. Чиновники принесли пассажирке извинения за доставленные неудобства и поблагодарили за бдительность, подчеркнув, что после тревожного сигнала качество выполнения расписания на муниципальных маршрутах возьмут "на дополнительный контроль".

Наказание рублем

Трем перевозчикам, которых во время проверки уличили в нарушении муниципального контракта на регулярные перевозки пассажиров, власти направили уведомления и в конце месяца снизили оплату работы. Как рассказал "РГ" заместитель начальника муниципального управления транспорта Андрей Елисеев, по итогам сентября общее снижение платы за некачественную работу транспортных предприятий в Костроме - 225 тысяч 462 рубля. Наказание это достаточно серьезное: сумма составляет около десяти процентов от всего объема причитающихся перевозчикам выплат.

- Просто так мы никого не наказываем, - заверил Андрей Елисеев. - Если поступает сигнал, то сначала мы выполняем проверку посредством навигации, затем выезжаем на место и проверяем время: выполняются в указанный момент рейсы или нет. Если рейс выполняется - значит, перевозчик исправился. Если нет - фиксируется нарушение. Когда накапливается более двух с половиной нарушений на одну машину, то к нему применяются санкции. С начала года сумма наказаний составила 1,6 миллиона рублей. С перевозчиком на маршрутах 48 и 52 из-за грубых нарушений мы были вынуждены вообще расторгнуть муниципальный контракт.

Депутаты гордумы предложили пустить "ночные автобусы" с повышенной стоимостью проезда

Большинство маршрутов городского пассажирского транспорта обслуживают частные организации. Распределение участков работы происходит по итогам конкурсных процедур. Заключая с мэрией контракт на перевозку пассажиров, участники конкурсов обязуются соблюдать утвержденное расписание. Благодаря системе ГЛОНАСС за движением всех автобусов, троллейбусов и маршруток в областном центре можно следить в режиме реального времени через мобильный сервис bus44.ru. Система подсказывает чиновникам и пассажирам, с какой скоростью движется нужный автобус, через сколько минут он приедет на выбранную остановку, а также есть ли в салоне приспособления для перевозки инвалидов-колясочников.

Чаще всего самовольный сход с маршрутов перевозчики объясняют поломками. По правилам на случай выхода автобуса из строя у исполнителей муниципальных контрактов должны быть резервные машины. Однако они выходят на линии не всегда. Особенно серьезные проблемы возникают в вечернее время, когда поток пассажиров небольшой.

- Днем общественный транспорт в Костроме ходит более-менее исправно. А по вечерам стоит немного задержаться - и уже ни маршрутки, ни вонючего пазика не дождешься. А вызывать такси - как минимум в пять раз дороже. Далеко не каждый может позволить себе такие траты, - делится впечатлениями студентка Виктория.

Для решения проблемы дефицита вечерних рейсов депутаты гордумы предлагали мэрии Костромы ввести на территории областного центра особые автобусы, которые будут доставлять запоздалых путников домой по "ночному" тарифу. По задумке депутатов, билет на ночные автобусы должен стоить дороже, чем на дневные, но дешевле, чем поездка в такси.

Охота на кондуктора

Окончательное решение о введении в Костроме ночных автобусов пока не принято. Перевозчики жалуются на рост издержек и сложности в работе. В мэрии о проблемах транспортников рассуждают с сожалением, однако продолжают настаивать на неукоснительном выполнении ранее заключенных контрактов.

- В последнее время у многих перевозчиков возникли проблемы с кадрами. Дефицит водителей - 25 процентов, кондукторов - 48. Проблема в том, что с 1 октября в соседнем Ярославле произошло существенное повышение стоимости проезда: с 23 до 28 рублей. Многие костромичи увольняются и уезжают работать вахтовым методом в Ярославль, где зарплата выше, - рассказал Андрей Елисеев.

По словам сотрудников ПАТП-3, в последнее время их компанию, как и многих других, затронула череда увольнений. "Недавно у нас уволились три водителя и два кондуктора, - рассказали в местном профсоюзе. - Основная проблема даже не в том, что все ринулись за деньгами в Ярославль. Среди кондукторов массово увольняются граждане пенсионного возраста. Они опасаются, что если продолжат работать, то потеряют прибавку. И хотя в Пенсионном фонде это опровергают, люди все равно не верят и пишут заявления по собственному желанию.

Массово увольняются кондукторы пенсионного возраста

Сайты рекрутинговых агентств в Костроме пестрят объявлениями о поиске водителей автобусов на зарплату от 11,8 до 24 тысяч рублей в месяц и кондукторов на 13-15 тысяч - при средней зарплате по региону в 27 тысяч рублей. Не исключено, что в условиях острого кадрового голода владельцы транспортных компаний будут вынуждены поднимать жалованье работникам. Однако пассажиры опасаются, что этот шаг очень скоро приведет к очередному повышению цен на билеты и неминуемо ударит по кошельку горожан.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Костромы повышалась в декабре 2017 года. Билет тогда вырос в цене с 17 до 20 рублей. Как сообщил "РГ" первый заместитель директора департамента госрегулирования цен и тарифов Костромской области Александр Смирнов, в феврале этого года к властям обратились пять перевозчиков с просьбой пересмотреть существующий тариф.

- Идет экспертиза материалов, представленных перевозчиками, на предмет их экономической обоснованности. В настоящее время администрацией города совместно с Ассоциацией перевозчиков проводится обследование пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок и анализ себестоимости одной поездки с учетом объективного уровня рентабельности. По результатам будет принято решение о сохранении или изменении уровня предельного максимального тарифа не позднее 20 декабря 2019 года, - сообщил Александр Смирнов.

Между тем в соседней Ивановской области стоимость проезда в автобусах с июля этого года уже повысилась до 23 рублей, в троллейбусах - с 19 до 20 рублей при предельном экономически обоснованном тарифе в 28 рублей 69 копеек. Разницу в расходах муниципальному троллейбусному предприятию компенсируют из бюджета. Во Владимире после жалоб перевозчиков на подорожание топлива и рост НДС стоимость проезда в общественном транспорте в этом году тоже подняли, причем сразу на два рубля: билет на автобус теперь обходится пассажиру в 24 рубля, на троллейбус - в 23.

Взгляд изнутри

Своим видением ситуации с корреспондентом "РГ" поделился представитель автотранспортной компании, попросивший не называть своего имени.

- С 2016 года, когда маршруты в Костроме начали разыгрывать по новым правилам в рамках 44-ФЗ, наша компания ушла с территории города, - рассказал собеседник. - Ознакомившись с нормативно-правовой базой, я решил в конкурсах не участвовать. Условия предложили непрозрачные: отдельной компенсации за перевозку льготников нет, есть только общая сумма по договору. А кто и как ее рассчитывал? Теперь мы обслуживаем только междугородние и межмуниципальные маршруты, на которых действуют нерегулируемые тарифы. Проблем с водителями и кондукторами у нас нет. Платите людям - и они никуда не уйдут. Доля заработной платы в общем объеме затрат не столь велика. Значительно важнее пассажиропоток. Чтобы проблем с перевозками не возникало, участникам рынка надо садиться за стол переговоров с властями и со специалистами департамента госрегулирования цен и тарифов до проведения конкурса. Необходимо детально обсуждать все условия. Перевозчики в Костроме закупили для работы пазики, а они пассажирам не понравились. Прежде чем участвовать в конкурсах, необходимо заранее обговаривать тарифообразование с учетом закупки удобного для пассажиров транспорта. Частник может себе это позволить, но должны быть гарантии. Что делать, если мы автобусы купим, а тариф опять не поднимут?