В мире
22.10.2019 12:00

Минск изучит опыт Москвы по контролю правил парковки и стоянки

Белорусские специалисты планируют изучить опыт Москвы по контролю правил парковки и стоянки.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Сергей Михеев/ РГ

В 2018 году доход белорусской столицы от сдачи парковочных мест составил более 1,6 млн рублей. Только за девять месяцев нынешнего года чистый доход превысил 1, 3 млн рублей. С введением парковок в Минске значительно снизилась нагрузка на определенные участки городской сети, достигнута положительная динамика в экологической обстановке и безопасности горожан.

Улучшается и транспортная инфраструктура. Изучение опыта Москвы поможет лучше организовать работу по парковке и стоянкам, решить вопросы по контролю за этим направлением городского хозяйства законодательно.

Депутаты предлагают запретить платные парковки около клиник и школ
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»