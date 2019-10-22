Минск изучит опыт Москвы по контролю правил парковки и стоянки

Белорусские специалисты планируют изучить опыт Москвы по контролю правил парковки и стоянки.

В 2018 году доход белорусской столицы от сдачи парковочных мест составил более 1,6 млн рублей. Только за девять месяцев нынешнего года чистый доход превысил 1, 3 млн рублей. С введением парковок в Минске значительно снизилась нагрузка на определенные участки городской сети, достигнута положительная динамика в экологической обстановке и безопасности горожан.

Улучшается и транспортная инфраструктура. Изучение опыта Москвы поможет лучше организовать работу по парковке и стоянкам, решить вопросы по контролю за этим направлением городского хозяйства законодательно.