Мосгаз опроверг сообщение о повреждении газопровода на Сколковском шоссе

Информация о повреждении газопровода на западе Москвы не соответствует действительности, сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгаза. На месте проводятся плановые ремонтные работы.

"Сегодня с 14.00 до 15.00 Мосгаз проводил плановые работы по замене запорного устройства на сетях газоснабжения на ул. Дорогобужская, связанные с реконструкцией газопровода. О работах были предварительно оповещены городские службы. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы населению, объекты жизнедеятельности города от газоснабжения не отключались", - поясняют в пресс-службе.

Напомним, что сегодня в СМИ прошла информация о повреждении газопровода в районе Сколковского шоссе.