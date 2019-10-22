Мало кто знает, что в столице есть Музей истории психиатрии, который основан на базе Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева. В народе ее нередко по-прежнему называют "Кащенко" - по имени одного из самых первых врачей. Архивные документы, фотографии, воспоминания, книги, научные труды врачей, истории болезней, убранство палат… Чего только нет в трех небольших залах, служивших когда-то палатами.

Открылся музей в октябре 1979 года и в эти дни отмечает свое сорокалетие. Экспонаты для него собирала врач-психиатр Зинаида Агеева, автор многочисленных книг, в том числе и "Я лечила Высоцкого". Помните: "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, Вся Канатчикова дача К телевизору рвалась"? Бард, таким образом, не скрывал, что лечился в больнице, история которой началась 125 лет назад. Правда, вредного главврача Маргулиса, который в песне "телевизор запретил", как позже выяснилось, в больнице никогда не было. Руководил ею в ту пору Валентин Морковкин, причем очень долго - с 1964 по 1987 год. Это был известный в СССР врач - доктор меднаук, профессор, автор множества работ по специальности. Поговаривали, что он жаловался на то, что популярность ему принесли не заслуги на научном поприще, а безнадежный пациент, каким оказался Владимир Высоцкий: "Сколько всего сделал в психиатрии, а попал к нам один алкоголик лечиться и прославил на весь мир".

И правда, теперь и в "Википедии" сделана запись, что Морковкин - это и есть литературный персонаж поэта.

Впрочем, не миновали "Кащенко" и другие известные люди. Во многом по причине того, что с 50-х годов именно здесь обосновались стационар и отделение судебно-психиатрической экспертизы.

В "Кащенко" в свое время были и Владимир Высоцкий, и Иосиф Бродский

"С тех пор по сей день вся Москва идет на такую экспертизу к нам", - рассказал "РГ" заведующий музеем Андрей Лушников. Так прошел через Канатчикову дачу Иосиф Бродский, встретивший там 1964 год. Как вспоминает в биографии поэта Лев Лосев, его устроили туда на обследование друзья в надежде, что диагноз душевного расстройства спасет его от худшей участи. "Здесь, в палате шестой, встав на страшный постой, в белом царстве спрятанных лиц, ночь белеет ключом пополам с главврачом" - остались на века впечатления поэта от пребывания там.

Первый зал посвящен истории больницы, в нем хранятся материалы об ее меценате, организаторе строительства городском голове Николае Алексееве. Именно к нему обратились врачи Сергей Корсаков, Виктор Буцке и профессор Московского университета Алексей Кожевников с просьбой построить в городе еще одну психиатрическую клинику, так как в Москве стало негде лечить душевнобольных. "Алексеев откликнулся и начал собирать деньги на строительство больницы на месте бывшей дачи купца Канатчикова", - рассказывает Лушников. На стене музея - список из 70 меценатов и торговых домов, которые внесли первый взнос на грандиозную стройку, еще 13 остались по их желанию неизвестными. Денег дали кто сколько мог - от 5 до 300 тысяч рублей. "Купец Флор Ермаков, к примеру, пожертвовал 300 тысяч рублей на строительство отдельного мужского корпуса и выделение пяти бесплатных коек. На последних до революции получили лечение порядка 100 человек. Корпус так и назвали - Ермаковский", - продолжает Лушников.

Сам Николай Алексеев до открытия больницы не дожил. По иронии судьбы в 1893 году его смертельно ранил человек, который незадолго до этого выписался из Санкт-Петербургской психиатрической больницы. Всеми любимого главу города пытался спасти Николай Склифосовский, но от пули, попавшей в живот, начался перитонит, перед которым медицина тогда была бессильна. Перед смертью Алексеев завещал довести стройку до конца. В 1894 году больницу открыли и по указу Александра III присвоили ей имя Алексеева. Роду Алексеевых в музее посвящена отдельная экспозиция. В наши дни гораздо более известен двоюродный брат Николая Алексеева - театральный актер и режиссер Константин Станиславский.

А имя Петра Кащенко, одного из первых главврачей, больница получила в 20-е годы XX века. Так советская власть решила увековечить память о первом революционном психиатре. Вновь больница стала Алексеевской к своему 100-летию в 1994 году по постановление правительства Москвы.

Помнят стены клиники и зеркало русской революции - Льва Толстого. По воспоминаниям врача Д.А. Аменицкого, великий писатель посещал здесь одного больного, с которым вел переписку, и встречался с главврачом Буцке, к которому обратился с просьбой поскорее выписать этого пациента, искренне ему сочувствуя. Свои воспоминания о Канатчиковой даче - у певицы Людмилы Зыкиной. В годы войны больница превратилась в госпиталь и там работала ее мама. И девочка бегала там в клуб петь перед ранеными.

Справка "РГ"

Московская городская библиотека № 164 раз в месяц устраивает экскурсии в Алексеевскую больницу. Записаться можно на ее страничке ВКонтакте.