На минувшей неделе главы регионов ЦФО укрепляли международные связи и заключали соглашения с иностранными инвесторами. Делегация Тульской области побывала в Китае, Рязанской - в Люксембурге, а калужане принимали белорусов.

На максимальной скорости

Официальный визит делегации Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым начался с провинции Хэбэй, где расположен автомобильный завод концерна Great Wall Motors. Здесь Алексею Дюмину предложили протестировать флагманский кроссовер Wey P8 Hybrid, на что тот с явным удовольствием согласился. Причем, несмотря на настойчивые уговоры китайских друзей, решительно отказался от пассажирского кресла: тестировать - так тестировать. Тест-драйв проходил на испытательном полигоне. Российский политик поинтересовался максимальной скоростью, которую может разогнать автомобиль, и до этой самой скорости - 240 километров в час - и разогнался. Потом признался, что "хотелось разгоняться и дальше".

В июне этого года концерн Great Wall открыл в Тульской области свой первый иностранный автомобильный завод. В проект вложено более 500 миллионов долларов (3,5 миллиарда юаней). На предприятии работает тысяча человек. В планах компании - реализация второй очереди инвестпроекта, которая нацелена на повышение уровня локализации производства. Это и стало предметом обсуждения в Хэбее. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, принимавший участие во встрече тульского губернатора и главы автоконцерна, отметил, что 31 июля 2019 года Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам одобрила заявку Great Wall Motor на СПИК. Речь идет о строительстве завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализации производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера, в том числе из полимерных материалов. Также стороны обсудили строительство научно-исследовательского центра "Грейт Волл" в индустриальном парке "Узловая". Помимо того Алексей Дюмин и Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о сотрудничестве тульского футбольного клуба "Арсенал" и торговой марки "HAVAL".

Накормить и пригласить

В ходе визита в Китай тульская делегация также подписала четыре экспортных контракта на сумму более миллиарда рублей в аграрной сфере. До конца 2021 года предприятия региона поставят в Китай пятьсот тонн белевской пастилы, а также рапсовое масло, мясо бройлеров и другие продукты. К слову, только за последние три года товарооборот между регионом и КНР вырос вдвое - до 343 миллионов долларов (2,5 миллиарда юаней).

В рамках визита члены делегации подробно рассказали китайским партнерам о потенциале Тульской области. Провели ряд переговоров с представителями китайских компаний и бизнес-ассоциаций в Пекине, провинции Хэбэй и Нинся-Хуэйском автономном районе. Помимо прочего речь шла и о туристических маршрутах в "нстоящую глубинную Россию".

- В последние два-три года Тула в Китае стала открываться с новой стороны - как туристический центр, - заметил на чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов. - В этот регион поехали китайские туристы, а слово "хо го" (огненный котел) уже вытесняется словом "самовар".

Законы логистики

В Рязани планируется создать международный аэропорт и мультимодальный транспортно-логистический комплекс. Об этом заявил глава региона Николай Любимов на встрече за круглым столом, которая проходила в рамках бизнесс-миссии области на площадке Торговой палаты Люксембурга. Наряду с представителями рязанских предприятий и организаций в ней приняли участие глава международного департамента Палаты Синди Тереба и более 20 люксембургских компаний, уточнили в правительстве Рязанской области. Николай Любимов рассказал о планах создания международного аэропорта на имеющейся базе бывшего венного аэродрома в Протасово, а также о строительстве логистического комплекса "Сухой порт "Рязань".

Аэродром в Протасово военные передали в собственность области в 2014 году. Региональные власти намерены построить на его базе современный международный аэропорт, а также грузовой терминал и логистический распределительный центр. . Ориентировочно строительство аэродрома оценивается в миллиард долларов США. В Рязани уверены, что осуществить эти планы получится исключительно за счет частных инвестиций. В разное время к проекту проявляли интерес компании из Китая и Турции. Пока же аэропорт используется в основном частной авиацией - его взлетная полоса годится лишь для легких самолетов. Сегодня в Протасово базируются самолеты для лесопатрулирования, обработки полей, а также вертолеты нефтяной компании, контролирующие нефтепроводы.

Как было заявлено, аэропорт может стать частью мультимодального логистического комплекса "Сухй порт "Рязань". Он включит в себя агропромышленный парк со складской зоной, промзну, МСП-парк, кампус. На получение статуса резидентов этой территории уже заявились двенадцать российских и зарубежных компаний. Год назад регион заключил соглашение с инвестиционным холдингом АО "LF Business Solutions SA" о строительстве мультимодального комплекса в формате "грузовой деревни". Цена вопроса - пять миллиардов рублей. В ходе визита рязанской делегации в Люксембург переговоры о строительстве комплекса "Сухой порт "Рязань" продолжились. Как пояснили в региональном правительстве, делегация обсудила с директором люксембургской Торговой палаты Карло Теленом возможность участия инвесторов Герцогства в перспективных проектах региона.

- Мы настроены на развитие деловых и культурных связей с Люксембургом. В будущем году ждем ответного визита люксембургской делегации в Рязань на Дни международного бизнеса, - уточнил Николай Любимов.

За калужские дороги возьмутся белорусы

В Калужской области прошла "Неделя Республики Беларусь", включившая в себя ярмарку товаров, выставку сельхозтехники, биржу контактов в Калужской ТПП и многое другое.

На заседании рабочей группы по вопросам развития сотрудничества Калужской области и Республики Беларусь обсуждались состояние и перспективы экономического, научно-технического и культурного сотрудничества сторон в рамках межправительственного соглашения, а также новая программа взаимодействия на 2021-2023 годы. В частности, первый заместитель калужского губернатора Дмитрий Денисов предложил белорусским компаниям включиться в дорожное строительство. По его словам, в следующем году регионом запланированы значительные объемы работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Говоря о кооперационных связях между калужскими и белорусскими производителями, Дмитрий Денисов подчеркнул, что "они дают сторонам дополнительные импульсы и расширяют рынки сбыта".

- В условиях усиления мировой конкуренции сотрудничество регионов становится одним из стратегических приоритетов становления и развития Союзного государства Белоруссии и России - отметил в свою очередь председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. - Главы наших стран уделяют этому вопросу большое внимание. Все в конечном итоге делается на местах и конкретными людьми

Стороны говорили о сложившихся давних хороших отношениях между Калужской областью и Республикой Беларусь в экономике и торговле, сферах науки, образования, здравоохранения и культуры. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ГУ "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы" и Калужским ЦНТИ - филиалом ФГБУ "РЭА" Минэнерго России. Его цель - содействие взаимовыгодным связям научных и научно-исследовательских организаций, а также обмен информацией.

По информации министерства экономического развития Калужской области, за период с января по июль 2019 года внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 94,3 миллиона долларов США, в том числе экспорт - 67,1 миллиона долларов США, импорт - 27,2 миллиона долларов США. Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией за указанный период составила 30,4 процента от товарооборота со странами СНГ.