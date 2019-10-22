Мещанский районный суд столицы получил из прокуратуры материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова для нового рассмотрения.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина пояснила, что поступили материалы уголовного дела не только в отношении Серебренникова, но и других обвиняемых по делу.

Новый процесс начнется первого ноября. В этот день суд решит вопрос о мере пресечения для фигурантов, рассмотрит ряд ходатайств сторон и назначит дату рассмотрения по существу уголовного дела, которое будет слушать вновь назначенная судья Олеся Менделеева.

Напомним, в сентябре Мещанский райсуд Москвы на очередном заседании по делу "Седьмой студии" поставил вопрос о возвращении в прокуратуру материалов предварительного следствия и вновь поступивших экспертиз. Причиной такого вывода суда стали "не­устранимые нарушения в обвинительном заключении". Судья Ирина Аккуратова пояснила, что в обвинительном заключении содержатся противоречия, которые препятствуют рассмотрению дела судом и вынесению приговора.

Подсудимые и их адвокаты частично поддержали инициативу суда. А вот представители гособвинения высказались против возврата дела в прокуратуру. И все-таки дело в надзорное ведомство было возвращено.

Мосгорсуд, по ходатайству прокуратуры, отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение в тот же райсуд. Формулировка обвинения не изменилась.

Напомним, на заседании Мосгорсуда прокурор сообщил, что "Мещанский суд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении". Он пояснил, что по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 миллиона рублей, а суд - более 136 миллиона рублей, дважды посчитав одну сумму - "и как хищения, и как вывод средств".

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила проект как "значительное культурное явление". С подсчетом точных цифр эксперты первоначально испытали затруднения якобы из-за отсутствия документации, уничтоженной бывшим продюсером Екатериной Вороновой, которая находится в розыске.

Адвокат Серебренникова заявил, что, по данным экспертизы, на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.