Синоптики назвали сроки аномально теплой погоды в Москве

До конца недели в столичном регионе сохранится аномально теплая погода, сообщает RT со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам синоптика, теплая и облачная погода продержится в Москве до воскресенья. При этом в начале следующей недели регион окажется в тыловой части циклона, что приведет к похолоданию на 5-7 градусов.

Что касается ближайшей пятницы и субботы, то воздух будет прогреваться до 12-14 градусов тепла. Достаточно тепло для этого времени года будет и ночью - столбики термометров не опустятся ниже 6-7 градусов тепла.

Похолодание придет 29 и 30 октября. В это время ночные температуры по области могут опускаться до нуля. Тем не менее, октябрь 2019-го оказался очень теплым - температура превышала норму примерно на 3 градуса.