СК возбудил дело по факту двойного убийства в новой Москве

Стали известны подробности убийства двух человек в новой Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, подозреваемый устроил резню в хостеле.

Тела убитых мужчины и женщины были найдены сегодня ночью. Также были найдены четверо раненых. Их немедленно доставили в больницу. По этому факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".

Подозреваемый задержан, его везут в следственный отдел. Ранее сообщалось, что он - наркоман. По предварительным данным, мужчина набросился на людей с ножом, когда те отказались дать ему денег в долг.