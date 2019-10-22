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22.10.2019 16:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Текст: Любовь Проценко

Новая программа бесплатного лекарственного обеспечения горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, утверждена сегодня на заседании правительства Москвы.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что подтолкнуло к этому столичные власти:

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- С каждым годом на рынке появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Но, к сожалению, эти лекарства стоят больших денег. Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману.

По словам главы города, власти будут закупать восемь новых препаратов для трех групп больных. Первая группа - это пациенты после острого инфаркта миокарда. Для них будут покупать тикагрелор и прасугрел. Мэр пояснил: "Основной риск в этой группе - повторный инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, в течение полугода пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты. Но, по мнению врачей, полгода - слишком короткий срок. В рамках новой программы выдача бесплатных лекарств будут продлена, как минимум, до одного года".

Больные, страдающие мерцательной аритмией, будут бесплатно получать дабигатрана этаксилат, ривароксабан и апиксабан. Это антикагулянты, разжижающие кровь. Они в пять раз уменьшают риск развития инсульта. И как правило, принимать их нужно будет пожизненно.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Третья группа - больные с высоким уровнем холестерина в крови. Для них будут закупать алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб. "Стандартной терапией в этом случае является прием статинов. Но, к сожалению, даже такие эффективные препараты, как статины, не всегда достигают нужной цели. Поэтому больным с крайне высоким риском развития инфарктов, инсультов и недостаточной эффективностью статинов будут назначаться новые гиполипидемические препараты, снижающие уровень холестерина", - подчеркнул Собянин.

Получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч москвичей-сердечников, нуждающихся в них. Причем, назначать их будут независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса - исключительно по медицинским показаниям. "Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года", - сообщил глава города.

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