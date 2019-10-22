Столичные власти обязались бесплатно обеспечить сердечников самыми лучшими лекарствами

Обеспечение горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, самыми современными лекарствами взяли на себя столичные власти. Как сообщил вчера в своем блоге мэр города Сергей Собянин, программу, в рамках которой ряд новых препаратов начнут москвичи начнут получать уже в ближайшие дни, приняло вчера правительство Москвы. Она коснется около 80 тысяч горожан, причем, независимо от того, есть ли у человека инвалидность или льготы.

Объясняя, что подтолкнуло власти к такому решению, Собянин написал: "С каждым годом на рынке появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Но, к сожалению, эти лекарства стоят больших денег. Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману".

По словам главы города власти будут закупать восемь новых препаратов для трех групп больных. Прежде всего это пациенты после острого инфаркта миокарда. Для них будут покупать тикагрелор и прасугрел. Мэр пояснил: "Основной риск в этой группе - повторный инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, в течение полугода пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты. Но, по мнению врачей, полгода - слишком короткий срок. В рамках новой программы выдача бесплатных лекарств будут продлена, как минимум, до одного года".

Больные с мерцательной аритмией бесплатно получат антикагулянты, разжижающие кровь - дабигатрана этаксилат, ривароксабан и апиксабан. Эти препараты в пять раз уменьшают риск развития инсульта. И как правило, принимать их приходится пожизненно.

Третья группа - больные с высоким уровнем холестерина в крови. Для них в Москве будут закупать алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб. "Стандартной терапией в этом случае является прием статинов. Но, к сожалению, даже такие эффективные препараты, как статины, не всегда достигают нужной цели. Поэтому больным с крайне высоким риском развития инфарктов, инсультов и недостаточной эффективностью статинов будут назначаться новые гиполипидемические препараты, снижающие уровень холестерина", - подчеркнул мэр.

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания во всем мире стоят на первом месте среди причин смертности. Москва многое сделала за последние годы, чтобы сократить ее в городе. Профилактика, грамотная система диспансеризации не только в поликлиниках, но и в городских парках прививают москвичам привычку следить за давлением и вообще вкус к здоровому образу жизни. Но если сердце все-таки дало сбой, на помощь приходит целая сеть из 29 сосудистых центров, на базе которых работают инфарктные и инсультные сети. Они оборудованы самым современным оборудованием. Скорая помощь к горожанам с инсультом или инфарктом прибывает за 10-11 минут и в течение 40 минут доставляет их на операционный стол. Такой комплексный подход помог столице лишь за последние пять лет сократить количество инфарктов у москвичей на 24,3%, а смертность от инсультов и инфарктов - на треть и теперь ее показатели в Москве - на уровне лучших мировых практик.

И вот теперь - новый шаг - закупка лекарств, которые в большинстве своем крайне дорогостоящие. Кардиолог из Митино Надежда Качанова прокомментировала его "РГ": "Это очень важное решение для москвичей. Ведь самый минимальный набор препаратов, о которых идет речь, например, для тех, кто перенес инфаркт, стоит от 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если же взять разжижающие кровь, то среди них только один препарат стоит 3 тысячи рублей на месяц, а к нему, как правило, нужно добавить еще от 2 до 6 препаратов.

Получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч москвичей- сердечников, нуждающихся в них. Причем, назначать их будут независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса - исключительно по медицинским показаниям. "Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года", - сообщил глава города. Ну а лекарства для снижения холестерина вообще жутко дорогие, так как они все оригинальные и - стоят от 17 - 20 тысяч до 30-35 тысяч рублей на месяц. Они самого нового поколения и стали применяться всего в течение трех-четырех последних лет. Рекомендованы эти препараты многим, но принимает их мало кто. Одним - не по карману, другие даже имея льготу, далеко не всегда могли получить по ней препарат".

Сейчас, подчеркнул Собянин, за получением антикоагулянтов можно будет обратиться по рецепту врача уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года. Возможно это стало потому, что в проекте бюджета Москвы на 2020 год, который сейчас обсуждается в Мосгордуме, расходы на здравоохранение увеличены на 30%, а финансирование лекарственного обеспечения - вдвое. Докладывая об этом депутатам, глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун напомнил. Что в столице проживает 1,8 миллиона льготников, имеющих право на бесплатные лекарства и лекарства со скидкой, а список препаратов, которые они получают, в несколько раз больше, чем федеральный.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"