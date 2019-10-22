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22.10.2019 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отменил приговор по ДТП на "Славянском бульваре"

Текст: Сергей Бабкин

Обвинительный приговор водителю автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар", отменен. Такое решение принял Московский городской суд, передает ТАСС.

Фото: iStock
Число раненных в ДТП с автобусом и трамваем в Петербурге выросло до 15

Теперь дело о резонансном ДТП будет передано на новое рассмотрение. Причем меру пресечения водителю автобуса Виктору Тихонову изменили: с заключения под стражу на домашний арест. Процесс пройдет в Дорогомиловском районном суде.

Напомним, что авария произошла 25 декабря 2017 года. Автобус, за рулем которого был Тихонов, внезапно поехал на тротуар и съехал в многолюдный подземный переход у метро. Тогда погибли трое взрослых и ребенка, 11 человек получили травмы. На суде Тихонов не признал вину. Он заявил, что причина ДТП - неисправность автобуса.

Тем не менее ему вынесли обвинительный приговор и отправили в колонию на четыре года. Пересмотра дела водитель будет ожидать дома.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве
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