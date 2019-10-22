Суд отменил приговор по ДТП на "Славянском бульваре"

Обвинительный приговор водителю автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар", отменен. Такое решение принял Московский городской суд, передает ТАСС.

Теперь дело о резонансном ДТП будет передано на новое рассмотрение. Причем меру пресечения водителю автобуса Виктору Тихонову изменили: с заключения под стражу на домашний арест. Процесс пройдет в Дорогомиловском районном суде.

Напомним, что авария произошла 25 декабря 2017 года. Автобус, за рулем которого был Тихонов, внезапно поехал на тротуар и съехал в многолюдный подземный переход у метро. Тогда погибли трое взрослых и ребенка, 11 человек получили травмы. На суде Тихонов не признал вину. Он заявил, что причина ДТП - неисправность автобуса.

Тем не менее ему вынесли обвинительный приговор и отправили в колонию на четыре года. Пересмотра дела водитель будет ожидать дома.