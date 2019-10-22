Свыше 160 тысяч видеокамер в Москве оснастят системой распознавания лиц

Новости

В Крыму планируют создать Центр дальней космической связи 14:49
Минтруд назвал самые востребованные профессии в Беларуси 14:47
Центральный аппарат СК займется делом о прорыве дамб под Красноярском 14:40
В Тюменской области зафиксирован случай редкой "гаффской болезни" 14:30
Видео: На дне Тихого океана обнаружили затонувший авианосец 14:30
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла 14:14
В Волгограде задержали военных, бросавших в Вечный огонь шелуху от семечек 13:58
Песков объяснил рост внеплановых проверок 13:55
Бузова купила квартиру за 120 миллионов 13:55
Видео: лихач на Mercedes после неудачного дрифта налетел на дерево 13:55
Антимонопольщики Петербурга развеяли слухи о ценах на гречку 13:49
Гречка может подорожать на 25-50% 13:38
Минский тракторный завод открыл учебную площадку в саратовском университете 13:38
Более 13 млн луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью 13:29
Вышел трейлер третьего сезона "Короны" 13:28
Минск и Москва создают альтернативную систему для финансовых расчетов 13:26
В Крыму создадут Госкомитет по делам молодежи 13:13
Петербургский школьник угнал автомобиль и продал его на металлолом 13:12
Посольство Ирана в России опровергло информацию о гибели дочери посла 13:10
Медведев отметил успехи Московкой школы управления "Сколково" 13:09
Выживший при пожаре в "Зимней вишне" подал иск на 11 миллионов 13:08
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек 13:08
Президенты Беларуси и Кубы проведут переговоры в Минске 13:05
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 13:04
Озвучена версия убийств в хостеле в новой Москве 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свыше 160 тысяч видеокамер в Москве оснастят системой распознавания лиц

Текст: Михаил Фалалеев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Сеуле на пленарном заседании Международного полицейского саммита, заявил, что в Москве насчитывается около трех тысяч интеллектуальных видеокамер, оснащенных системой распознавания лиц.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч", - сообщил министр.

Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов

Колокольцев принял участие в форуме в Республике Корея, который посвящен теме "Глобальное партнерство полиции в современных условиях". Собственно, международные полицейский саммит и создан для организации такого партнерства среди правоохранителей 100 государств, входящих в ООН. В отличие от Интерпола, участники которого обязаны всего лишь выдавать объявленных в международный розыск преступников, члены этой организации могут проводить совместные операции против террористов, наркоторговцев, фальшивомонетчиков и даже координировать действия миротворцев - "голубых касок".

Глава МВД России сообщил, что анализ "больших данных", полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места - работа на упреждение, в том числе выявлять территории с повышенной криминальной активностью. Для этого и создаются и внедряются системы видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программных комплексов "Безопасный город".

Наиболее масштабная сеть интеллектуальных видеокамер - в Москве. Она будет развиваться и дальше. Именно использование российскими полицейскими технических возможностей для предотвращения преступлений и актов терроризма помогло обеспечить практически абсолютную безопасность в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Синоптики назвали сроки аномально теплой погоды в Москве