Свыше 160 тысяч видеокамер в Москве оснастят системой распознавания лиц

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Сеуле на пленарном заседании Международного полицейского саммита, заявил, что в Москве насчитывается около трех тысяч интеллектуальных видеокамер, оснащенных системой распознавания лиц.

"В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч", - сообщил министр.

Колокольцев принял участие в форуме в Республике Корея, который посвящен теме "Глобальное партнерство полиции в современных условиях". Собственно, международные полицейский саммит и создан для организации такого партнерства среди правоохранителей 100 государств, входящих в ООН. В отличие от Интерпола, участники которого обязаны всего лишь выдавать объявленных в международный розыск преступников, члены этой организации могут проводить совместные операции против террористов, наркоторговцев, фальшивомонетчиков и даже координировать действия миротворцев - "голубых касок".

Глава МВД России сообщил, что анализ "больших данных", полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места - работа на упреждение, в том числе выявлять территории с повышенной криминальной активностью. Для этого и создаются и внедряются системы видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программных комплексов "Безопасный город".

Наиболее масштабная сеть интеллектуальных видеокамер - в Москве. Она будет развиваться и дальше. Именно использование российскими полицейскими технических возможностей для предотвращения преступлений и актов терроризма помогло обеспечить практически абсолютную безопасность в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ.