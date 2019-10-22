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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Говорит маршрут

Тысячу автобусов оснастили динамиками для слабовидящих людей
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
Московский транспорт все больше приспосабливают для маломобильных граждан. Недавно в городе запустили тысячу автобусов, приспособленных для незрячих и слабовидящих.
Автобусы в Москве стали так же "общительны", как в Лондоне и Берлине. Фото: Михаил Синицын. Автобусы в Москве стали так же "общительны", как в Лондоне и Берлине. Фото: Михаил Синицын.
Автобусы в Москве стали так же "общительны", как в Лондоне и Берлине. Фото: Михаил Синицын.

Направление и номер маршрута озвучивает динамик на внешней стороне кузова над ближней к водителю дверью. Это помогает понять, какой автобус подошел. Аппаратура не занимает много места и внешне напоминает небольшой круглый радар. Устанавливают ее прямо на заводе-производителе "с нуля", поэтому переоборудовать транспорт не нужно.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Москва закупит в 2020 году 300 электробусов

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", первые "говорящие" автобусы поехали по маршрутам, где много социальных и медучреждений. Это, например, автобусы N 144, М1, Б, 64 и 818. Последние два направления проходят через улицу Куусинена, где находится отделение Всероссийского общества слепых (ВОС). Там новинку уже успели оценить. "Инициатива просто отличная. Такую работу надо продолжать. Ведь тысяча автобусов для Москвы - это очень мало. К тому же система обязательно должна быть и на трамваях, и на троллейбусах, и на диаметрах, которые Москва готовится запустить", - говорит гендиректор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС "Реакомп" Сергей Ваньшин. По его словам, в европейских городах такая система оповещения на транспорте работает уже давно, но реализована несколько иначе. "Когда в Лондоне автобус останавливается и открывает двери, то сразу звучит направление, номер маршрута и название следующей остановки. Работают внутренние динамики в салоне, но информацию слышно даже на остановке - они там очень громкие. Так же сделано и в Берлине", - пояснил Ваньшин.

В "Мосгортрансе" отмечают, что в планах оснастить динамиками весь автопарк, включая электробусы, троллейбусы и трамваи. Оборудование будет либо таким же, либо схожим по функционалу. А вот на МЦД незрячим помимо шрифта Брайля и аудиообъявлений ориентироваться помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Как рассказали "РГ" в дептрансе, сотрудники центра не только проведут маломобильных граждан по зонам МЦД, но и вообще будут сопровождать их на всем маршруте, включая МЦК и метро.

Число пользователей портала "Наш город" превысило 1,4 миллиона человек

Согласна с тем, что оснащать городской транспорт таким оборудованием нужно как можно скорее, и незрячая москвичка Елена Коган: "Я езжу в поликлинику на автобусах 274 и 298 по Елецкой улице. Там такой аппаратуры пока нет. Приходится спрашивать у других людей на остановке, какой транспорт подошел. А что делать, если я единственный пассажир? Остается ждать помощи". Очень выручает ее собака-проводник Бакса, но она может только довести до остановки. "Собаки, к сожалению, пока не умеют читать, а если бы и умели, то пришлось бы научиться еще и говорить, что бы мы, слепые, их понимали", - шутит женщина. Незрячие москвичи очень ждут, что "Мосгортранс" разработает мобильное приложение, которое озвучивало бы все остановки, маршруты и направления транспорта. Сейчас аналогичные программы есть, но они еще "сырые", считает Коган.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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