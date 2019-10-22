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22.10.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде

Текст: Денис Передельский

Канадские палеонтологи идентифицировали и описали ранее неизвестный вид хищных динозавров, почти полный скелет которого был обнаружен на территории национального парка в Альберте еще в 2014 году.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Альберты. Сообщается, что изначально ученые идентифицировали найденный скелет в качестве очень близкого родственника велоцираптора, окаменелые останки которого ранее были найдены в Монголии.

Фото: Jean Vannier, Laboratoire de Geologie de Lyon: Terre, Planetes, Environnement (CNRS / ENS de Lyon / Universite Claude Bernard Lyon 1)
Фото: Очередь из трилобитов возрастом полмиллиарда лет

И только сейчас палеонтологи установили, что это совершенно разные виды. И велоцираптор, и найденный в Альберте динозавр являются древними пернатыми хищниками. Однако новое открытие показывает, что у североамериканских и азиатских хищников были различные генеалогические древа.

Новый вид получил название Saurornitholestes langstoni, его возраст составляет около 76 миллионов лет. Это был пернатый ящер небольшого размера, у которого имелся специальный зуб для чистки перьев.

Это одна из тех особенностей, которая отличает этот вид от велоцирапторов. Кроме того, североамериканский хищник обладал более коротким и сплюснутым черепом, чем у его азиатских сородичей.

"Палеонтология в целом - это гигантская головоломка, в которой большая часть фрагментов отсутствует, - говорит соавтор исследования Филипп Карри. - Открытие и описание этого образца представляет собой восстановление многих частей головоломки. Это одно из лучших и удивительных открытий в моей карьере".

Установлено, что вид Saurornitholestes относился к семейству дромеозавридов - плотоядных динозавров. Кстати, обнаруженная окаменелость является одним из самых полных скелетов древних пернатых хищников, известных науке.

Он удивительно хорошо сохранился, что позволило художнику воссоздать облик этого животного. Из-за небольшого размера и тонких костей, которыми обладали плотоядные пернатые динозавры, их останки почти не дошли до наших дней.

"Новая анатомическая информация, которую мы получили, ясно показывает, что североамериканские дромеозавры являются отдельной от азиатских дромеозавров линией, хотя у них есть общий предок, - резюмирует Карри. - Это меняет наше понимание межконтинентальных перемещений этих животных и, в конечном счете, поможет нам понять их эволюцию".

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Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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