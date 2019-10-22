В деле банды Шишкана появились новые улики

МВД России и Следственный комитет России одновременно сообщили об обнаружении в Подмосковье четырех трупов. По данным правоохранительных ведомств, это тела без вести пропавшей около 7 лет назад депутата Раменского района, ее муж, сына и сестры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что подозреваемые в совершении убийств уже задержаны.

Тяжкое преступление было совершено в 2012 году, когда из собственного дома в подмосковном селе Малахово были похищены 53-летняя женщина-депутат и члены ее семьи. В июле текущего года был задержан преступный авторитет по кличке Шишкан. По словам Ирины Волк, к похищению и убийству семьи депутата могут быть причастны участники его преступного сообщества. Предполагаемый мотив преступления - разногласия между уголовным авторитетом и депутатом, которая имела свой бизнес.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что гендиректор ЗАО "Племзавод Раменское" (она же депутат Раменского района) и трое ее родственников были устранены по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии- Шишканов) за отказ передать ему принадлежащие даме земельные участки.

В МВД напомнили, что в отношении Шишкана в настоящее время расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Кроме него задержаны и предполагаемые исполнители похищения и убийства. "Мероприятия по задержанию семерых фигурантов в конце сентября текущего года были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях", - отметила Ирина Волк.