В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25%

В будущем году Москва потратит на сферу образования на 25 процентов больше средств, чем в 2019-м. Об этом на заседании профильной комиссии Мосгордумы заявил заместитель руководителя департамента образования и науки Антон Молев.

Общие расходы на образование в абсолютных цифрах составят 415 млрд рублей, отмечается в проекте столичного бюджета. Большинство средств пойдет в школы и детсады. Все параметры рассчитаны исходя из действующих нормативов, исходя из количество детсадовских воспитанников, школьников и студентов.