В Москве девочку-младенца оставили на улице

В центре Москвы найдена брошенная девочка-младенец.

Малышку в розовой куртке и бирюзовой шапке 21 октября около 21.30 нашли прохожие и обратились в правоохранительные органы. Девочка, которой на вид около шести месяцев, находилась на улице Щепкина.

Ее немедленно передали медикам. ГСУ СК по Москве начало доследственную проверку. Уже выяснилось, что младенца бросил на улице неизвестный мужчина.

Следователи начали искать родственников девочки. Всех, кто обладает сведениями о малыше, просят сообщить по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.