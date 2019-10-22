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22.10.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве девочку-младенца оставили на улице

Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы найдена брошенная девочка-младенец.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Малышку в розовой куртке и бирюзовой шапке 21 октября около 21.30 нашли прохожие и обратились в правоохранительные органы. Девочка, которой на вид около шести месяцев, находилась на улице Щепкина.

Ее немедленно передали медикам. ГСУ СК по Москве начало доследственную проверку. Уже выяснилось, что младенца бросил на улице неизвестный мужчина.

Следователи начали искать родственников девочки. Всех, кто обладает сведениями о малыше, просят сообщить по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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