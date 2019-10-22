Москву уже давно можно назвать Меккой российского фитнеса. Каждый год в городе появляются десятки новых фитнес-клубов и тренажерных залов. Больше года на рынке, однако, выдерживают далеко не все. Как выяснилось, причина неудач - не только плохо продуманная на старте бизнес-модель и высокая конкуренция, но и ставший популярным новый формат дистанционных спортивных занятий.

Чтобы заняться онлайн-фитнесом, достаточно иметь под рукой любой гаджет с выходом в сеть и просто купить подписку в интернете. Останется самому приобрести спортинвентарь и начать "качаться", следуя инструкциям тренера по другую сторону экрана. Для самых простых упражнений хватит и обычного коврика. Купить программы спортивных занятий предлагают десятки спортсменов, блогеров и просто энтузиастов. Иногда такие проекты вырастают до целых спортивных соцсетей, чьи участники объединяются в многотысячные комьюнити. "Такой формат позволяет экономить много времени. Для столицы с ее ритмом жизни это особенно актуально. А на хороший результат мотивирует конкуренция, возникающая между участниками тренировок, и возможность получить солидное денежное вознаграждение за сброшенные килограммы", - рассказывает основатель проекта "Бешеная сушка" Василий Смольный.

На полях интернета его уже давно прозвали фитнес-диктатором за умение без прямого контакта заставить людей регулярно отжиматься и качать пресс. Сейчас у "Бешеной сушки" уже около 250 тысяч последователей, и их число продолжает расти. Начать тренироваться можно за три тысячи рублей. В эту сумму входит 30 онлайн занятий, из которых состоит сезон. Когда он заканчивается, участники путем голосования сами выбирают самого результативного спортсмена. Они сравнивают фотографии "до" и "после" курса. "Победитель в итоге получает миллион рублей. Это не единственный приз. Такое же вознаграждение можно, например, получить за высокую активность в проекте", - говорит Смольный.

По его словам, в популярности такого формата есть и психологический аспект. Дамам, страдающим лишним весом, просто стыдно идти в зал, где рядом на беговых дорожках будут заниматься подтянутые леди. "Они боятся осуждения, непринятия, косых взглядов. Поэтому им тяжело начинать", - объясняет Смольный. А дистанционный урок даёт возможность побороть в себе комплексы и начать спортивную жизнь.

Что же касается традиционных спортивных залов, то их владельцы конкурентов в фитнес-диктаторах пока не видят, хотя и признают, что собрать столь огромную аудиторию - сложнейшая задача. "В России фитнесом занимаются всего 3% людей. Но в столице этот рынок занимает более прочные позиции. Фитнесом занимается 11% москвичей. Отрасль однозначно растущая, доходы бизнеса от нее растут", - говорит президент Ассоциации операторов фитнесс-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева. По ее словам, в Европе и США число приверженцев ЗОЖ и завсегдатаев спортивных залов гораздо выше. В Нью-Йорке, например, их 37%. Так что Москве есть куда стремиться. "Наши главные конкуренты - не онлайн платформы, а диван и пиво", - считает Киселева.

Но некоторые владельцы спортзалов иногда преувеличивают масштабы конкуренции и буквально начинают паниковать, когда на той же улице открывается еще один клуб. "Начинают демпинговать, снижать цены. Само собой, моржа катастрофически сокращается. За последний год в России закрылось 524 фитнес клуба", - говорит Киселева, отметив, что большинство из них относятся к категории мелких - от 150 до 300 квадратных метров. Тем не менее, в столице, по ее словам, открывается гораздо больше таких объектов, чем закрывается, поэтому ситуация несколько лучше, чем в регионах.

С 2015 по 2019 год в Москве инвесторам передали 50 земельных участков под строительство новых спорткомплексов объектов общей площадью 280 тысяч кв м, 13 из которых уже введены в эксплуатацию. Это фитнес клубы, тренажерные залы, бассейны, дворцы спорта и так далее. Еще 13 инвесторов получили разрешение на строительство и возведут свои объекты в ближайшее время. 16 находятся в стадии проектирования. Ненадежными оказались только трое инвесторов из 50 - с ними власти города расторгли договор. Развиваться помогает низкая ставка арендной платы, введенная в столице с этого года для социальных инвесторов, она составляет всего 1,5% от кадастровой стоимости. "Это очень комфортные условия для начала бизнеса. В результате число участников на лот в ходе городских аукционов увеличилось в среднем с 4 до 10 человек", - рассказал начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента конкурентной политики Василий Калинкин.

В следующем году власти Москвы планируют уделить больше внимания особо охраняемым природным территориям, которые также можно осваивать для увеличения числа спортивных объектов. "Будем предлагать инвесторам строить там как стационарные, так и нестационарных спортивные объекты. Сейчас как раз разрабатываются типовые проекты", - говорит Калинкин.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"