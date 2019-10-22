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22.10.2019 18:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доходный алкотестер

Сотрудники дорожной полиции попали в суд за взятки
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Щербинский районный суд столицы принял к производству для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников дорожной патрульной службы ГИБДД Новомосковского административного округа Москвы.
Фото: СУ СКР по Брянской области
Брянский полицейский попался на взятке в пять миллионов рублей

Следствие считает их взяточниками, причем по нескольким эпизодам. По сообщению на сайте Генпрокуратуры России, бывших полицейских обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 5 статьи 290 УК РФ, - в получении должностным лицом взятки в значительном размере, а также в незаконном бездействии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки.

По версии следствия, в 2015-2016 годах сотрудники ДПС останавливали водителей для проверки документов, после чего настаивали на прохождении освидетельствования на алкогольное опьянение. Для этого они использовали прибор, внешне схожий с настоящим алкотестером. Устройство показывало наличие опьянения, даже когда алкоголя в крови у автомобилиста не было. После этого, предложив водителю не составлять протокол, представители ГИБДД требовали передать им определенную сумму денег.

По данным следствия, зафиксировано два таких случая. В октябре 2015 года сообщники потребовали от водителя 60 тысяч рублей. Аналогичным способом они получили от другого водителя 100 тысяч рублей.

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