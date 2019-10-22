В ОАЭ найдена древнейшая жемчужина мира

Археологи при проведении раскопок на острове Маравах недалеко от Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, нашли жемчужину, возраст которой оценивается чуть менее чем в 8000 лет.

Как сообщает BBB News, найденная жемчужина является старейшей из известных науке. Ее обнаружили на полу каменного здания поселения неолита.

Возраст находки был установлен при помощи радиоуглеродного датирования. Оно помогло определить, что жемчужина была добыта между 5800 и 5600 годами до нашей эры.

Находка доказывает, что еще в эпоху неолита жемчуг был широко распространен. Археологи считают, что в тот период времени его использовали не только для изготовления ювелирных изделий.

Вероятно, местные жители активно использовали жемчуг вместо денег при торговле, обменивая его на другие товары. Их главным торговым партнером тогда была Месопотамия - древнее государство, располагавшееся в основном на территории современного Ирака.

Предположительно, жемчугом могли расплачиваться за ценные по тому времени вещи, например, за керамику. Уникальное древнее украшение будет выставлено в конце этого месяца в художественном музее под названием Лувр Абу-Даби.

"Открытие старейшей жемчужины в мире ясно показывает, что многое в нашей экономической и культурной истории имеет глубокие корни, которые тянутся к началу предыстории", - заявил Мохаммед Халифа Аль Мубарак, глава департамента культуры и туризма Абу-Даби.

В ходе раскопок на острове Маравах, где расположены многочисленные руины древних каменных сооружений, также были обнаружены фрагменты керамики, бусины из раковин и камня и кремневые наконечники стрел.