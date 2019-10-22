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22.10.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мимо полигона

В Подмосковье построили самый крупный в стране комплекс по переработке отходов
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Первая сортировочная линия самого крупного в России комплекса по переработке отходов начала работать в Коломенском округе Подмосковья. Это уже четвертый комплекс, открытый в Московской области в последние полтора года. Первые три успешно работают в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске.
Кнопка, которую нажимают Сергей Чемезов, Андрей Шипелов и Андрей Воробьев, дает старт работе комплекса. Фото: Константин Семемец Кнопка, которую нажимают Сергей Чемезов, Андрей Шипелов и Андрей Воробьев, дает старт работе комплекса. Фото: Константин Семемец
Кнопка, которую нажимают Сергей Чемезов, Андрей Шипелов и Андрей Воробьев, дает старт работе комплекса. Фото: Константин Семемец

Главная цель строительства таких комплексов - уменьшить объем отходов, захораниваемых на территории Подмосковья, вполовину. То есть не 12 с лишним миллионов тонн мусора закапывать в землю, а 6. И это только на первом этапе реформы.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Почему "мусорная реформа" начинается с контейнерной площадки

Работают комплексы так. Все прибывающие на их территорию мусоровозы сначала предъявляют электронный талон, гарантирующий, что на разгрузку прибыл легальный мусороперевозчик. Затем мусоровозы проходят радиационный контроль и автоматическое взвешивание. После того как грузовик встает на весы, диспетчер "пробивает" талон - и в региональное министерство ЖКХ летит электронный отчет: приехала машина такого-то мусороперевозчика, привезла столько-то мусора.

Выгруженные в бункер отходы сначала проходят предварительную сортировку - из общей массы отбираются крупные предметы, вроде обломков мебели или техники, больших мотков упаковки. Затем по конвейерной ленте мусор попадает в отсек, где происходит автоматическое разрывание пакетов и деление на фракции - барабан с решетками разного размера отсеивает пригодный к сортировке материал от мелких несортируемых частиц. Дальше приступают к работе сепараторы - они находят и выделяют в отдельный отсек конкретные фракции: пластик к пластику, стекло к стеклу, бумагу к бумаге. Рассортированный мусор прессуется в аккуратные брикеты и вывозится на переработку.

Комплекс в Коломенском округе построила компания "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию "Ростех". Причем эти инвесторы мелочиться не стали и отгрохали предприятие мощностью до 650 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на переработку. Для сравнения: самые первый сортировочный комплекс, открывшийся в прошлом году в Серебряных Прудах, рассчитан на 130 тысяч тонн отходов в год - и то способен решить все мусорные проблемы как минимум двух расположенных рядом муниципалитетов. А что уж говорить про предприятие в Коломне!

"Еще два таких же комплекса мы планируем открыть в Подмосковье до конца декабря и один - в следующем году. Суммарные инвестиции в проект составляют 14 миллиардов рублей", - отметил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, приехавший на открытие первой линии. За этой цифрой стоит огромный социальный эффект - и это не только 560 новых рабочих мест, созданных в Коломенском округе. Это еще и возможность закрыть расположенный поблизости мусорный полигон "Воловичи" площадью 22 гектара. Всю нагрузку с полигона новый комплекс заберет на себя.

К концу 2022 года полигонные захоронения в Подмосковье составят не более 15 процентов

"В Московской области больше не будет городских свалок. Вместо них появятся 12 вот таких сортировочных комплексов с самыми современными технологиями. Здесь предусмотрены и химическая переработка органических отходов, и цифровой контроль за каждым граммом поступающего мусора. Через месяц комплекс начнет работать уже в полную силу", - говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех причастных к становлению новой системы обращения с отходами в Подмосковье - и инвесторов, которые вкладывают средства в ее развитие, и жителей, с энтузиазмом включившихся в процесс сортировки мусора. "Именно раздельный сбор сегодня позволяет нам не захоранивать уже порядка двух миллионов тонн отходов. Такого эффекта никто не ожидал", - признается глава региона.

Фото: Владимир Снегирев
Как мусоросжигательный завод стал достопримечательностью Вены

Всему, что непригодно для переработки, на новых комплексах также находят применение. Органику, которая, разлагаясь, дает тот самый, знакомый многим жителям Московского региона свалочный запах, здесь компостируют особым способом - прожаривают в специальных цехах под непроницаемой мембраной. На выходе получается великолепный технический грунт, который ничем не пахнет и пахнуть не будет - все сопровождаемые запахом процессы уже прошли под той самой мембраной. Этот грунт можно использовать, например, при ремонте дорог.

И лишь небольшая часть остающихся ни к чему не пригодных хвостов идет под захоронение. Но и то - их хоронят не на привычных полигонах, а на специальных участках, дно которых выстлано трехслойным противофильтрационным экраном, оберегающим почву от загрязнения. "Современные мусоросортировочные комплексы, которые сегодня строятся в Подмосковье, соответствует всем европейским стандартам, а в чем-то даже их превосходят, - уверен гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. - К концу 2022 года в области будет полностью создана система, которая позволит минимизировать полигонные захоронения до 15 процентов. А мы уже думаем над следующей задачей - как достигнуть нулевого захоронения".

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа
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