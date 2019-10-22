Общественный транспорт всегда оставался для маломобильных граждан практически неприступной зоной. Спуститься в метро колясочнику или воспользоваться такси незрячему человеку - огромная проблема. В Москве созданием доступной среды занимаются уже многие годы, и дело сдвинулось с мертвой точки. Например, в подземке инвалидам помогает перемещаться целый спецотряд, а социальное такси довезет до дома даже с собакой-поводырем.

Хозяин, едем?

Для незрячих собака-поводырь - это не просто друг, а буквально дорога в большой мир. Животное официально считается техническим средством реабилитации наряду с коляской, костылем или протезом. Собаку учат в специальных школах, и перемещение на общественном транспорте - отдельный и чуть ли не самый сложный курс. Как не растеряться в толпе на платформе, безопасно подвести хозяина к автобусной двери, выбрать место в салоне? Все это отрабатывается на тренировках.

Единственная проблема - другие пассажиры, которые так и норовят погладить или покормить животное. "Приходится им объяснять, что это отвлекает собаку. Она не на прогулке, а на работе. Нужно быть начеку", - говорит незрячая Наталья Кузнецова. Ее проводник по кличке Флай уже буквально выучил всю Москву и не раз спасал жизнь хозяйке. "Недавно во дворе Флай резко отдернул меня в сторону, и через секунду там, где я стояла, на огромной скорости пронеслась машина", - рассказывает женщина. В автобусы, трамваи, троллейбусы и метро с собакой всегда пускают, но могут проверить специальный документ - паспорт собаки-проводника. По словам Кузнецовой, очень хорошей идеей было оборудовать местами для поводырей электробусы. Не нужно думать, где пристроить собаку. Правда, признается незрячая, в переполненном салоне толку от этого новшества мало - к нему все равно не подобраться.

А вот с такси проблемы посерьезнее. Большинство водителей просто отказываются везти животное или требуют дополнительную плату. В итоге для них в Москве решили провести семинар, где и объяснили все тонкости взаимодействия с особенными клиентами. Первое занятие организовали для водителей городской службы социального такси, а в будущем лекции планируется проводить и в частных таксопарках. "Отказ в бесплатном провозе собаки-проводника - нарушение федерального законодательства. При этом, чтобы обслуживать такие заказы, нужно знать определенные правила", - говорит замдиректора учебно-кинологического центра "Собаки - помощники инвалидов" Элина Почуева.

Первое - помочь незрячему найти машину. Водитель должен выйти из автомобиля, подойти к человеку, коснуться его руки или плеча, представиться и спросить, вызывал ли он такси. После этого осторожно проводить до машины. Далее следует узнать, как незрячему будет удобнее расположиться с собакой. Есть несколько вариантов. Животное может сесть спереди у ног незрячего или на полу сзади. Тогда переднее сиденье лучше отодвинуть максимально вперед, чтобы собаке не было тесно. Третий и самый предпочтительный вариант - расстелить для животного подстилку на заднем диване. Когда человек будет расплачиваться, то сумму сдачи обязательно надо проговорить. Также важно помочь сориентироваться незрячему после окончания поездки.

"А что если у следующего клиента аллергия на шерсть?" - буквально хором спрашивают несколько таксистов. "Такие заказы бывают нечасто, так что придется сделать химию салона после поездки", - отвечает Почуева. При этом самим незрячим помимо подстилки рекомендуют носить с собой специальный чистящий ролик, чтобы убрать шерсть своего проводника с сидений.

Помогут под землей

Чтобы инвалиды могли свободно пользоваться московским метро, уже несколько лет работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичной подземки, только в этом году инспекторы центра сопроводили 90 тысяч маломобильных граждан, а за шесть лет помощь получили уже почти миллион пассажиров. Они становятся проводниками для людей с нарушения слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата. "Центр сопровождает по всему маршруту следования - от входа и до выхода со станции, а также до культурных и социальных объектов. Всего у ЦОМП более 90 социальных маршрутов, которые выходят за пределы метрополитена. Самые востребованные из них - поездки до храма Вознесения в Сокольниках, школы-интерната на "Алексеевской" и Российской академии искусств", - сообщили "РГ" в пресс-службе.

А чтобы пассажирам на инвалидных колясках было удобнее перемещаться по лестницам, для ЦОМП закупают специальные подъемники. Сейчас в арсенале центра уже 12 таких устройств.

Кстати

Доступ обеспечен

В пресс-службе столичного метро "РГ" сообщили, что на 58 станциях установлено 183 лифта и 11 инвалидных подъемников. Пандусами оборудовано более 400 лестничных маршей, а на крайние ступени лестниц нанесены контрастные полосы. При этом на всех станциях метро размещены турникеты с надписями по Брайлю. Их замена производится по мере износа. Что касается наземки, то сейчас город закупает только низкопольный транспорт. Он оснащен откидными аппарелями и местами для колясок. Кроме того, отмечают в "Мосгортрансе", в столице почти 250 трамвайных остановок оборудованы приподнятыми посадочными платформами - они находятся на одном уровне с входом в трамвай, а также имеют пандусы и защитные ограждения от проезжей части. А недавно тысячу автобусов еще оснастили динамиками для слабовидящих. Они озвучивают номер маршрута и направление движения. А вот сами незрячие просят сделать для них отдельное приложение. "Было бы здорово, если в "Мосгортрансе" создадут свою программу для мобильных девайсов, которая объявляла бы остановки и озвучивала номер подходящего автобуса или трамвая", - говорит Наталья Кузнецова.

Метро для собаки-проводника - одно из самых опасных мест. Лапы могут попасть под гребенку эскалатора. Поэтому их учат ее перепрыгивать.