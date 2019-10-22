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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На Камчатке малый противолодочный корабль МПК-107 в рамках тренировки в одиночку провел бой с подводной лодкой условного противника. Битва проходила на морском полигоне в Авачинском заливе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Сначала экипаж корабля выследил "неприятельскую" субмарину на маршрутах ее возможного прохода к пунктам базирования флота. После этого моряки подготовились к уничтожению "врага".

- По указанным координатам из реактивного бомбомета РБУ-6000 был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Кроме того, МПК учился отбивать атаку с воздуха, ставя пассивные радиоэлектронные помехи.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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