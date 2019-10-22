На Камчатке медведь задрал смотрителя маяка

На Камчатке медведь напал на двух смотрителей маяка, один из которых погиб. ЧП произошло в бухте Русская, на Восточном побережье полуострова.

Два гражданских сотрудника гидрографической службы Тихоокеанского флота проводили плановый ремонт на маяке. В это время на них напал хищник. Одному из мужчин удалось вырваться из его лап. Пострадавшего на военном корабле доставили в больницу Петропавловска-Камчатского, где он сейчас и находится. Второй человек скончался на месте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, по факту инцидента проводится проверка. Согласно информации краевого правительства, косолапого застрелили.

С начала 2019 года это уже четвертый случай гибели человека от лап медведя.

Справка "РГ"

Камчатский медведь - самый крупный представитель бурых медведей в России. Его длина может достигать 245 сантиметров, высота в холке - 135-ти, а вес - шести центнеров. На полуострове обитает до 20 тысяч особей.