На окраине Читы оцифровали школу

В школе N 24 поселка Кадалы появилась цифровая образовательная среда. Ее, эту среду, можно пощупать руками - планшеты, интерактивные доски, 40 современных ноутбуков... "Самые крутые!" - поведали мне старшеклассники, а я им верю. Еще ее можно увидеть в сухих строчках отчета: "В рамках национального проекта "Образование" общеобразовательному учреждению выделено финансирование в размере 2,2 миллиона рублей".

Кадала - поселок в черте городского округа Читы. Самая-самая окраина столицы Забайкалья, со всеми присущими окраине чертами. Если вы никогда не видели, как носят воду в ведрах на коромысле, вам сюда, в частный сектор. В общем, никто бы не удивился, введи краевые власти цифровую среду в 24-й школе в последнюю очередь. Кроме директора Ирины Чупровой, конечно. Кому как не ей знать: старт общенационального проекта стал здесь возможен не просто так.

- Школе пришлось пройти серьезный отбор и доказать, что к новой модели образовательного пространства готово все, - говорит она. - Мы уже пытаемся использовать весь объем возможностей, которые предоставляет цифровая среда.

- В качестве пилотных определены 22 образовательные организации Забайкалья, две в Чите (одной из них как раз и стала кадалинская школа), остальные в районах края, - поясняет замначальника управления общего образования и воспитания регионального минобразования Ольга Поздеева.

В министерстве признают: среди проблем при внедрении цифровой образовательной среды обычно фигурирует психологическая неготовность учителей. Понятие цифровой среды включает образовательный контент на основе обучающих платформ, электронный документооборот, широкое использование мобильных приложений.

Перспективы

Далее - везде

Проект цифровой образовательной среды в 2019 году реализован в 22 школах Забайкалья. В 2020-м к ним присоединятся еще 90. А к 2024 году планируется внедрение этой модели во всех школах региона.