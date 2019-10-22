Росгвардия Бурятии поможет родным погибшего на соревнованиях бойца

Семье сотрудника Росгвардии из Бурятии, который погиб во время прохождения испытаний на получение крапового берета в Хабаровске, окажет помощь руководство управления. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее стало известно, что молодой человек получил травму. Несмотря на то, что росгвардейцу вовремя оказали медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Инцидент расследуется.

Справка "РГ"

Краповый берет - как отличительный знак бойца спецназа. Получить право его ношения можно пройдя специальный экзамен. Также краповый берет носят военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях и получили травмы, которые не позволяют им проходить испытание.