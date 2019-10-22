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22.10.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия Бурятии поможет родным погибшего на соревнованиях бойца

Текст: Дина Непомнящая

Семье сотрудника Росгвардии из Бурятии, который погиб во время прохождения испытаний на получение крапового берета в Хабаровске, окажет помощь руководство управления. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии

Ранее стало известно, что молодой человек получил травму. Несмотря на то, что росгвардейцу вовремя оказали медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Инцидент расследуется.

Справка "РГ"

Краповый берет -  как отличительный знак бойца спецназа. Получить право его ношения можно пройдя специальный экзамен. Также краповый берет носят военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях и получили травмы, которые не позволяют им проходить испытание.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Хабаровский край Хабаровск
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