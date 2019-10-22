Сахалинские таможенники нашли более тонны спрятанных на судне товаров

Таможенники, проводившие досмотр теплохода "Кайво Мару" в порту Корсакова на Сахалине, обнаружили на борту судна тайник с товарами японского производства общим весом около 1,3 тонны, сообщили в пресс-службе Сахалинской таможни.

Теплоход с российским экипажем прибыл из Отару (Япония). От таможенного контроля пытались скрыть канистры с моторными маслами, автомобильные шины, канцтовары, вино, кофе, шоколад и другие сладости. Теперь все это находится в камере хранения вещественных доказательств.

Возбуждено дело об административном правонарушении - сокрытии товаров от таможенного контроля. Поводом для возбуждения второго дела стало нахождение в тайнике запрещенных к ввозу бывших в употреблении автомобильных шин.

Как отметили в пресс-службе Сахалинской таможни, аналогичный случай с "Кайво Мару" произошел в марте. Тогда на судне пытались скрыть три тонны товаров.