Строящийся для ТОФ корвет "Алдар Цыденжапов" спустили на воду

Новейший корвет проекта 20380 "Герой России Алдар Цыденжапов" спустили на воду из транспортного дока. Корабль строят на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Хабаровском крае для Тихоокеанского флота.

- До конца декабря в соответствие с графиком строительства на корвете будут проводиться работы по достройке и подготовке к швартовным испытаниям. Будет смонтирована интегрированная башенно-мачтовая конструкция со всеми полагающимися системами. Данные работы мы выполним сейчас, потому что габариты корабля не позволяли произвести их в цехе, - рассказал старший строитель заказа Дмитрий Криночкин.

В середине следующего года корабелы переведут корвет на сдаточную базу в Приморский край. Там его окончательно достроят и начнут ходовые испытания, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Справка "РГ"

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий корвет из серии тех, что строятся на АСЗ. Его заложили 22 июля 2015 года. Месяц назад стапельный период строительства был закончен - корабль вывели из цеха и поставили в транспортно-спусковой док.