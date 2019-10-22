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22.10.2019 10:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Строящийся для ТОФ корвет "Алдар Цыденжапов" спустили на воду

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба Амурского судостроительного завода Фото: Пресс-служба Амурского судостроительного завода
Фото: Пресс-служба Амурского судостроительного завода

Новейший корвет проекта 20380 "Герой России Алдар Цыденжапов" спустили на воду из транспортного дока. Корабль строят на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Хабаровском крае для Тихоокеанского флота.

Фото: Минобороны РФ
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- До конца декабря в соответствие с графиком строительства на корвете будут проводиться работы по достройке и подготовке к швартовным испытаниям. Будет смонтирована интегрированная башенно-мачтовая конструкция со всеми полагающимися системами. Данные работы мы выполним сейчас, потому что габариты корабля не позволяли произвести их в цехе, - рассказал старший строитель заказа Дмитрий Криночкин.

В середине следующего года корабелы переведут корвет на сдаточную базу в Приморский край. Там его окончательно достроят и начнут ходовые испытания, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Справка "РГ"

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий корвет из серии тех, что строятся на АСЗ. Его заложили 22 июля 2015 года. Месяц назад стапельный период строительства был закончен - корабль вывели из цеха и поставили в транспортно-спусковой док.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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