Теплая погода в Приморье заставила вновь цвести сакуру

Среднесуточная температура воздуха в Приморском крае в последние дни превысила норму на четыре-восемь градусов. Благодаря этому вновь начали цвести некоторые растения, сообщает РИА Новости.

В середине октября в регионе в цвету сирень, яблони, жимолость и сакура.

В минувший понедельник температура воздуха на территории края составляла от +14 до +19°C, в южных районах - от +20 до +22°C. Во Владивостоке воздух прогрелся до +18°C, что было близко к рекордному показателю 2001 года.

В ближайшие дни октябрь продолжит радовать Приморье теплой погодой, обещает Примгидромет.