Тренер "Амура" оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи

Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.

Инцидент произошел в понедельник. "Амур" на своей площадке принимал "Динамо" и уступил - 1:5. В третьем периоде в одном из эпизодов наставник "Амура" эмоционально обратился к арбитру Виктору Гашилову. В пламенной речи, которая попала в видеотрансляцию, Гулявцев, выражая недовольство работой судейской бригады, пообещал Гашилову сжечь его автомобиль.

Позже он заявил, что пошутил, поскольку хорошо лично знает этого арбитра. Однако в КХЛ столь изысканный пермский юмор не оценили и решили наказать Гулявцева штрафом в размере 300 тысяч рублей за нарушение п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ.

Согласно этому пункту, должностным лицам и сотрудникам клубов запрещено до, во время и после окончания матча вмешиваться в работу судей. "Амур" был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.