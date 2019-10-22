Новости

В Москве девочку-младенца оставили на улице 11:48
Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда 11:45
В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем 11:40
На стадионе в Симферополе вспыхнул пожар 11:36
Количество заключенных в России достигло исторического минимума 11:34
В Баренцевом море судно с 10 рыбаками подало сигнал SOS 11:28
Билетеры кинотеатра в "Зимней вишне" в начале пожара были в сауне 11:24
Центробанки Беларуси и России подготовили "дорожную карту" по интеграции 11:22
Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" 11:13
В России создадут 65 новых генетических лабораторий к 2027 году 11:07
В Ивановской области рухнула часть дома 11:04
Строящийся для ТОФ корвет "Алдар Цыденжапов" спустили на воду 10:55
В Башкирии по факту разлива промстоков завели уголовное дело 10:55
Нижегородцы заняли первое место в хакатоне в Берлине 10:54
Росстат назвал отрасли с наивысшими темпами роста зарплат 10:51
Редкие автографы показали в Исторической библиотеке 10:44
В Донецке открыли памятник советскому маршалу, освобождавшему Донбасс 10:33
Новый 57-мм боевой модуль разработали в России 10:30
Неизвестные хищники осаждают томское село 10:29
Счетная палата указала на неэффективность господдержки Северного Кавказа 10:28
Тренер "Амура" оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи 10:15
В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar 10:12
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф 10:10
Росгвардия Бурятии поможет родным погибшего на соревнованиях бойца 10:07
На заводе в Свердловской области после разлива меди остановлена печь 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 10:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тренер "Амура" оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.

Фото: Елена Руско / ТАСС
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован на 20 матчей из-за допинга

Инцидент произошел в понедельник. "Амур" на своей площадке принимал "Динамо" и уступил - 1:5. В третьем периоде в одном из эпизодов наставник "Амура" эмоционально обратился к арбитру Виктору Гашилову. В пламенной речи, которая попала в видеотрансляцию, Гулявцев, выражая недовольство работой судейской бригады, пообещал Гашилову сжечь его автомобиль.

Позже он заявил, что пошутил, поскольку хорошо лично знает этого арбитра. Однако в КХЛ столь изысканный пермский юмор не оценили и решили наказать Гулявцева штрафом в размере 300 тысяч рублей за нарушение п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ.

Согласно этому пункту, должностным лицам и сотрудникам клубов запрещено до, во время и после окончания матча вмешиваться в работу судей. "Амур" был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Амур" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Постпредство РФ порекомендовало НАТО купить учебники по истории