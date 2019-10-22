В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

"Он также обязан выплатить пять миллионов рублей компенсации родственникам погибшей", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Убийца девочки ранее был трижды судим за изнасилования.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года. 19 октября школьница ушла на занятия и пропала. Родные в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Ее поиски несколько дней вели полицейские и волонтеры. 23 октября тело пропавшей нашли на автостоянке. По подозрению в убийстве задержали сторожа. В его квартире обнаружили мобильный телефон ребенка. Мужчину отправили под арест, но свою вину он не признавал.

Во время следствия были проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Вина мужчины была доказана.