В Хабаровске больше 200 домов остались без тепла из-за аварии

Больше 200 жилых многоквартирных домов в центре Хабаровска остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях утром во вторник.

Тепла нет также в четырех детских садах, 19 учебных заведениях и 90 административных зданиях. При этом работа соцобъектов не нарушена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания", прорыв случился на улице Ким Ю Чена в районе дома номер 63. С шести часов утра (по местному времени) энергетики пытаются устранить ЧП. Планируется, что работы завершатся к пяти часам вечера.

В момент прорыва в городе стояла плюсовая температура в шесть градусов. Днем столбик термометра поднялся до +12 градусов.