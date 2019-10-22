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22.10.2019 05:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске больше 200 домов остались без тепла из-за аварии

Текст: Дина Непомнящая

Больше 200 жилых многоквартирных домов в центре Хабаровска остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях утром во вторник.

Фото: Администрация Воронежа
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток

Тепла нет также в четырех детских садах, 19 учебных заведениях и 90 административных зданиях. При этом работа соцобъектов не нарушена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания", прорыв случился на улице Ким Ю Чена в районе дома номер 63. С шести часов утра (по местному времени) энергетики пытаются устранить ЧП. Планируется, что работы завершатся к пяти часам вечера.

В момент прорыва в городе стояла плюсовая температура в шесть градусов. Днем столбик термометра поднялся до +12 градусов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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