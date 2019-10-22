В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми бывших участников организованной преступной группы "Ключевские", собщается на сайте СК РФ. Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).

Ранее "РГ" писала, что следователи, завершив расследование уголовного дела, отдали материалы для изучения обвиняемым. В ближайшее время дело передадут для рассмотрения в суд.

Напомним, что банда орудовала в Забайкальском крае с 1995 по 2005 годы. ОПГ держала в страхе коммерсантов, которые могли спокойно вести дела только договорившись с бандитами. Заправлял всем бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский.

Члены группировки совершали вооруженные нападения на граждан, устраняли конкурентов, убивали предпринимателей, задолжавших им деньги. Их жертвами стали и два собственных руководителя. Всего "Ключевские" лишили жизни не меньше 17 человек.

Они также продвигали своих людей в органы местной власти. В деятельности преступной группы активно участвовали два бывших депутата. Экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов и член облдумы 45-летний Дмитрий Непомнящий. Первого обвиняют в убийствах шести человек, второго - в убийствах пяти.

В ходе следствия у членов банды изъяли большое количество оружия и боеприпасов. В том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер "Наган", шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами, около 9,5 тысяч патронов и другие взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Также нашлись 50 паспортов и 30 водительских удостоверений жертв преступлений.