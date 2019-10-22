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22.10.2019 08:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперты рассказали, как легко пережить смену часового пояса

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты австралийской авиакомпании совместно с учеными Сиднейского университета сформулировали простые принципы, как путешественники могут облегчить себе джетлаг. Для этого они обследовали 500 пассажиров дальних рейсов, которым пришлось переживать синдром смены часового пояса.

Как пишет The Sun, наилучший способ справиться с неприятными последствиями джетлага - побольше находиться на солнце. При этом во время полета лучше избегать алкоголя: даже в небольших количествах он обезвоживает организм. С учетом того, что кондиционированный воздух в самолете очень сухой, организму и так приходится туго, нужно пить больше воды, чтобы избежать чувства усталости и головной боли.

Фото: iStock
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В самолете нужно выбрать правильное место: лучше всего - у окна, где можно опустить шторку и постараться поспать. Важная деталь: вспомните, на какой половине кровати вы спите дома - справа или слева. И выбирайте эту же сторону самолета. Не забудьте про удобную, свободную одежду для перелета. Некоторые опытные путешественники не стесняются надеть в салоне пижаму.

Постарайтесь сдвинуть время приема пищи в сторону того часового пояса, куда вы прилетите. Причем сделать это лучше за несколько дней до путешествий: так вы немного "обманете" свои биологические часы. И еда должна быть легкой.

Неприятности джетлага поможет минимизировать небольшая физическая активность, например - утренняя пробежка. Также как с едой, ее лучше приурочить к нужному часовому поясу за несколько дней до перелета. Заниматься лучше на открытом воздухе, чтобы стимулировать мозг выделять гормон сна - мелатонин.

Синдром смены часового пояса (джетлаг) возникает из-за рассогласования биоритмов человека с природными суточными ритмами. Он характеризуется бессонницей, усталостью, головой болью, нарушением пищеварения. Связано это не с продолжительностью полета, а с разницей во времени в точках отправления и прибытия.

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