Более половины рынка такси в Прикамье находится в тени. Региональные власти решили ужесточить правила для тех, кто занимается частным извозом.

Как уже писала "РГ", правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности на рынке пассажирских перевозок. Цель та же - борьба с нелегалами на дорогах и повышение безопасности. Но пока федеральный закон не принят, региональные власти разрабатывают свои правила.

То, что значительная часть рынка услуг такси в Перми находится в тени, подтвердили проверки, проведенные как силовыми ведомствами, так и профильным региональным министерством. По словам замминистра транспорта Прикамья Александра Клебанова, ситуация вызывает серьезные опасения. И дело не только в выпадающих доходах бюджета, но и в безопасности пассажиров.

Бомбилы, которых удалось "поймать за руку", работали без разрешения на таксомоторную деятельность. Заказы они принимали с помощью онлайн-приложений, в том числе крупных агрегаторов такси.

Проверки продолжили. В следующий раз выяснилось, что часть водителей такси ездили, не имея прав, а часть употребляла за рулем наркотики. Тогда законодательному собранию Прикамья предложили ужесточить правила на рынке частного извоза. Во-первых, запретить использовать автомобиль старше пяти лет. Во-вторых, водитель должен иметь не менее трех лет стажа за рулем.

Штрафы таксистов-нелегалов в Перми не пугают. За езду без регистрации заплатить придется всего 500-800 рублей

В-третьих, повысить штрафы за нелегальные перевозки. Сегодня они невысоки. Например, при отсутствии регистрации, страховки и водительских прав штраф составляет всего от 500 до 800 рублей.

Могут появиться и другие требования. Например, таксисты-иностранцы должны будут обзавестись правами российского образца, а перевозку пассажиров не смогут осуществлять лица с непогашенной или неснятой судимостью за особо тяжкие преступления. Помимо этого, таксистов могут обязать проходить аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования. Также ожидают принятия федерального закона, в проекте которого тоже есть жесткие меры, например конфискация авто.

Конечно, желательно скорее получить федеральный закон, который установит единые нормы и подходы в борьбе с нелегалами на дорогах. Иначе может произойти нестыковка между регионами, что внесет путаницу в общее дело вывода рынка частного извоза из тени.

Впрочем, разные нормы существуют и сегодня в рамках действующего законодательства. Это касается цвета такси. Здесь право выбора цветовой гаммы автомобилей, занятых в сфере такси, за регионами.

Например, в Удмуртской Республике цвет автомобиля абсолютно не важен. А в Перми цветовая гамма четко регламентирована. Поэтому, получив разрешение в Ижевске и катаясь по Перми, водитель, получается, нарушает местные нормы.

"Цвет определяет законодательное собрание. И служит заметным барьером для таксистов из других регионов, - поясняет Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта минтранса Пермского края. - Если, допустим, в Пермском крае желтая раскраска, а в Свердловской области черно-красная, то таксисты из соседнего региона сразу обратят на себя внимание соответствующих служб". По закону работать в другом крае или области с разрешением из родного региона нельзя, говорит Гильманов. По его словам, это допустимо, когда есть межрегиональное соглашение. Пермский край имел такие договоры с Кировской областью и Удмуртией, но сейчас они расторгнуты.

Проверено на месте

Корреспонденты "Российской газеты" узнали, какие меры принимают против нелегальных таксистов в российских регионах.

В некоторых из них, как выяснилось, уже приняты свои законы и даже предусмотрена конфискация авто.

Есть такой закон в Вологодской области - о регулировании отдельных отношений в сфере организации транспортного обслуживания населения легковым такси.

Как отметил заместитель начальника ГИБДД Вологодской области Василий Щукин, к нелегальным таксистам применяют и предупредительные, и ограничительные меры. Первый вариант - составление административного протокола и штраф, второй - изъятие или арест автомобиля. За первые шесть месяцев 2019 года более ста машин забрали у водителей такси, работающих незаконно.

Есть в Вологодской области и требования по цвету. Такси должно быть желтое, белое или черное. В автомобиле должны быть детское кресло, таксометр, на кузове - "шашечки", на крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Как сообщили "Российской газете" в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья, местное законодательство, касающееся работы такси, максимально приближено к федеральному, и особых отличий в крае нет. Количество нелегальных перевозчиков здесь оценивается более чем в четыре тысячи человек, однако реальные цифры могут быть значительно выше. Весной правительство Ставрополья отменило закон об окраске такси в желтый цвет. По словам депутата Юрия Гонтаря, де-факто норма все равно не соблюдалась. Много "бомбил" работают в курортных городах Кавказских Минеральных Вод. Особенно они активны в разгар курортного сезона. Их работу своими рейдами регулярно пресекают сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья, но штрафы пугают далеко не всех.

В Петербурге выдано около 28,6 тысячи действующих разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. Перечень документов для их получения очень невелик - необходимы удостоверение личности и разрешительные документы на машину, никаких других требований Смольный не предъявляет.

Реестр выданных разрешений размещен на официальном сайте городского правительства. Нелегальные перевозчики в Северной столице тоже есть, их обнаруживают во время рейдов ГИБДД.

Но с рынка такси в мегаполисе с развитой городской сетью мобильной связи и Wi-Fi частников-нелегалов уже практически вытеснили компании-агрегаторы. Поэтому сейчас они преимущественно ищут себе клиентов у станций метро рядом со вновь построенными жилыми кварталами. Как правило, транспортное обслуживание в таких районах или еще не налажено, или пассажиропоток слишком плотный, поэтому всегда есть те, кто предпочтет уехать быстро. Даже в ущерб безопасности, ведь реестр выданных разрешений пассажиры не проверяют.