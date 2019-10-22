Минский тракторный завод открыл учебную площадку в саратовском университете

Совместный проект Минского тракторного завода и Саратовского аграрного университета реализован спустя год активной подготовки.

В вузе открыт учебно-демонстрационный центр "Инновационное тракторостроение", на базе которого будущие специалисты агрокомплекса будут проходить обучение на современной сельхозтехнике.

Генеральный директор МТЗ Виталий Вовк вручил ректору Саратовского университета Дмитрию Соловьеву символический ключ от нового центра и сертификат на трактор BELARUS , который станет для студентов учебным пособием.

Между тем

20 регионов России сотрудничают с Национальной академией наук Беларуси. Координирует совместные исследования и проекты межакадемический совет Российской академии наук и НАН Беларуси.