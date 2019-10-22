На джаз-фестивале в Оренбурге спела бывшая бэк-вокалистка Уитни Хьюстон

Более 1200 поклонников музыки посетили концерты XXIII Международного джазового фестиваля "Евразия - 2019", завершившегося в Оренбурге. В течение трех дней перед оренбурскими зрителями выступили лучшие коллективы и исполнители из России и США. Впервые гостьей форума стала Сай Смит - бывшая бэк-вокалистка Уитни Хьюстон.

В течение трех дней перед оренбурскими зрителями выступили лучшие коллективы и исполнители из России и США. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Об этом сообщило министерство культуры и внешних связей области.

В первый фестивальный вечер зрители услышали квартет народного артиста РФ Давида Голощекина и его программу "75 на 50". Вокалистка квартета - молодая певица Юлия Касьян. Музыканты исполнили композицию, посвященную Юрию Саульскому. Напомним, что именно он стоял у истоков оренбургского джаз-фестиваля.

- Оренбург уже вошел в историю отечественного джаза. На фестивальной карте джазовой музыки город занимает яркую позицию, - отметил Голощекин. - Такие фестивали способствуют развитию культуры, воспитанию вкуса у людей. Джазовая музыка возвышает человека, "приподнимает" его. Как и классическая, она требует определенных усилий чтобы научиться воспринимать ее.

На второй день музыкальный марафон продолжили хиты Леонида Утесова и блистательный вокалистки Карины Кожевниковой. Кроме того, зрители встретились с известным пианистом Сергеем Жилиным и его "Фонограф джаз-квартетом". Артисты исполнили посвящение известному канадскому джазовому музыканту Оскару Питерсону.

- Нам повезло, мы имели честь представлять эту программу на родине Питерсона, ее тепло встречают в Канаде и в России, - рассказал заслуженный артист РФ Сергей Жилин. - Фестиваль в Оренбурге посвящен известному джазовому музыканту Юрию Саульскому. Я имел счастье учиться у него, он был невероятно энергичным. Значит, "Евразия" обладает той же неутомимой энергетикой и потенциалом каждый раз открывать что-то новое.

На сцене Оренбургской областной филармонии выступили два коллектива из Москвы - ансамбль "Фортуна-брасс-бэнд", а также хорошо знакомое оренбургской публике трио Льва Кушнира и Карина Кожевникова.

В финале форума поклонники джаза по достоинству оценили трио Романа Мирошниченко. В композициях всемирно известного гитариста зрители услышали латиноамериканские, кубинские мотивы, экспрессию ритмов фламенко. Завершил фестиваль известный оренбургской публике коллектив - "Арт-квартет" Тима Дорофеева. Ансамбль из Архангельска - частый гость "Евразии", на этот раз он выступил с певицей из США Сай Смит. Бывшая бэк-вокалистка Уитни Хьюстон на оренбургскую сцену вышла впервые. Ее выступление вызвало восторженный отклик у оренбургских меломанов.