Нижегородцы заняли первое место в хакатоне в Берлине

Нижегородская команда молодых ученых Mixar выиграла хакатон (соревнование программистов) CloudXR в Берлине в номинации "Самое инновационное решение" и получила в качестве приза семь тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соревнование по дополненной реальности, в котором участвовали 26 команд из европейских городов, проходило в Берлине 18-20 октября. Нижегородская команда в составе Владислава Яшкова, Вадима Вишневского, Игоря Федорова и Ксении Черниковой за 48 часов сумела создать прототип приложения, с помощью которого любой человек может оценить возможный новый дизайн уже существующих зданий.

В решении используются созданные нижегородцами технологии, позволяющие определять геопозицию с точностью до нескольких сантиметров, в отличие от GPS. Разработчики уверены, что их технология будет полезна, в частности, для навигации слабовидящих, дронов и беспилотных автомобилей.