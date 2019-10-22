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22.10.2019 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородцы заняли первое место в хакатоне в Берлине

Текст: Антон Дерябин

Нижегородская команда молодых ученых Mixar выиграла хакатон (соревнование программистов) CloudXR в Берлине в номинации "Самое инновационное решение" и получила в качестве приза семь тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
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Соревнование по дополненной реальности, в котором участвовали 26 команд из европейских городов, проходило в Берлине 18-20 октября. Нижегородская команда в составе Владислава Яшкова, Вадима Вишневского, Игоря Федорова и Ксении Черниковой за 48 часов сумела создать прототип приложения, с помощью которого любой человек может оценить возможный новый дизайн уже существующих зданий.

В решении используются созданные нижегородцами технологии, позволяющие определять геопозицию с точностью до нескольких сантиметров, в отличие от GPS. Разработчики уверены, что их технология будет полезна, в частности, для навигации слабовидящих, дронов и беспилотных автомобилей.

Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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